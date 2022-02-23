Ölüm Anında Ne Oluyor? Bilim İnsanları İlk Kez Görüntüledi

Ölmeden önce neler olur ya da insan ölmeden önce ne hisseder sorusu her zaman akıllarda soru işaretlerine neden olmuştur. Bilim insanları ölmekte olan bir insanın beyninin aktivitelerini ilk kez kayıt altına aldı. Sonuçlar oldukça dikkat çekici. Tespitler ölüm anında neler oluyor? sorusuna yanıt için önemli bir aşama. Öyle ki beyin cerrahı Zemmar "Bu araştırmadan öğrenebileceğimiz şey şu: Sevdiklerimizin gözleri kapalı ve bizi dinlenmeye bırakmaya hazır olmalarına rağmen, beyinleri hayatlarında deneyimledikleri en güzel anlardan bazılarını tekrar ediyor olabilir" diyor. İşte detaylar:
87 Yaşındaki Hastanın Son Anları
"Rt.com"un aktardığı habere göre bilim insanları, 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının kalp krizi geçirmesinin ardından ölümünün gerçekleştiği sırada kayıtta olan Elektroensefalografi (EEG) ile beyin hareketliliğini inceleme imkanı buldu.
Ölmekte olan bir insanının beyninin işlevleri "rüya gören, geçmişi hatırlayan veya meditasyon yapan" bir insan beyniyle büyük benzerlik gösteriyor. Çalışma hayatını kaybeden kişinin beyin aktivitelerinin 15 dakika boyunca devam ettiğini gösteriyor.
Araştırma ekibinden Dr. Ajmal Zemmar, kişinin ölümünden önce beynin, insan ömründeki önemli anları son kez hatırlayabileceğine işaret etti. Araştırmanın sonuçları, Yaşlanma Nörobiliminde Sınırlar dergisinde de yayımlandı.
ARAŞTIRMA NELER SÖYLÜYOR?
Ölmek üzere olan bir insanın beyin aktivitesinin analizinde, ölüm anında kişinin hatırlama ya da rüya görme anında görülenlere benzer olduğu ortaya çıktı. Ölümle burun buruna geldiğini ve bu anlarda hayatındaki geçmiş anıları hatırladıklarını ifade eden insanların söyledikleri de doğrulanmış oluyor.
Frontiers in Aging Neuroscience dergisinde yayınlanan çalışma, yaşamın gerçekten ne zaman sona ereceğine dair mevcut varsayımlara da meydan okuyor ve sonuçların organ bağışlarının zamanlaması hakkında önemli soruları gündeme getiriyor.
Tesadüfen Ortaya Çıktı
Ölmeden önce neler olur? sorusunun yanıtı niteliğindeki bulgular, başlangıçta, Estonya'daki Tartu Üniversitesi'ndeki bir ekibin epileptik nöbetler hakkında bilgi almak için beyin aktivitesi üzerinde çalıştığı bir hastanın, elektroensefalografi (EEG) cihazı tarafından izlenirken kalp krizi geçirip öldüğünde tesadüfen ortaya çıktı.
Cihaz, hastanın öldüğü sırada beyin aktivitesinin yaklaşık 900 saniyesini kaydederek bilim adamlarına, kalp atmayı bırakmadan 30 saniye önce ve sonrasında hastanın beynine tam olarak ne olduğunu görme fırsatı verdi.
Rapora göre EEG kaydı, rüya görme ve hafıza hareketleri ile ilişkili gama salınımlarında bir artış gösterdi. Araştırmacılar, ölmekte olan hastalarının 'hayatın son hatırlamasını' yapıyor olabileceğini öne sürdüler.
Buna göre, insan ölmeden önce ne hisseder? sorusunun yanıtı, geçmiş hatıraları görmek olarak açıklanabilir.
Ölmeden Önce Neler Olur?
Louisville Üniversitesi'nde beyin cerrahı olan çalışmanın ortak yazarı Ajmal Zemmar "Beyin, hafızanın geri çağrılmasıyla ilgili salınımlar üreterek, ölüme yakın deneyimlerde bildirilenlere benzer şekilde, ölmeden hemen önce önemli yaşam olaylarının son bir hatırlamasını oynuyor olabilir" diyor.
Bu, bir insan beyninin bu tür ilk çalışması olmasına rağmen, araştırmacılar, benzer gama salınımlarının daha önce ölmekte olan sıçanlarda gözlemlendiğini ve bunun, memeli beyinlerinin ölüm sırasında 'bir dizi stereotipik aktivite modelinden' geçebileceğini öne sürülüyor.
Bu bulgular için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak araştırmacılar hastalarında gözlemlenen aktivitenin, ölmekte olan insanların sevdikleri için bir 'umut kaynağı' olarak görülebileceğine inandıklarını söylediler.
SON ANLAR
Zemmar, "Bu araştırmadan öğrenebileceğimiz şey şu: Sevdiklerimizin gözleri kapalı ve bizi dinlenmeye bırakmaya hazır olmalarına rağmen, beyinleri hayatlarında deneyimledikleri en güzel anlardan bazılarını tekrar ediyor olabilir" diyor.
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