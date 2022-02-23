Ölüm Anında Ne Oluyor? Bilim İnsanları İlk Kez Görüntüledi

Ölmeden önce neler olur? İnsan ölmeden önce ne hisseder? her zaman merak edilen sorulardan olmuştur. Bilim insanlarının yaptığı son araştırma, insanların ölümlerinden önceki anlarda hayatlarının gözlerinin önünden geçtiğini gerçekten görebileceklerini ortaya koydu.