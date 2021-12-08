Omicron Varyantı, Bill Gates'in Koronavirüs Hakkında Fikrini Değiştiremedi

Microsoft'un kurucu ortağı olan ve hayır işlerine verdiği önemle tanınan Bill Gates, daha önce yaptığı açıklamalarında COVID-19'un etkilerinin 2022'de biteceğini tahmin ettiğini, başka bir deyişle önümüzdeki yıl normalleşme yolunda önemli adımlar atılabileceğini söylemişti. Dünyayı bir anda sarsan Omicron varyantı da, görünüşe bakılırsa Bill Gates'in tahmini değiştirmesi için yeterli olmadı.
2022 yılı konusundaki fikri değişmese de Gates, 2021 yılında daha fazla gelişme ve normalleşme beklediğini de itiraf ediyor. Bill Gates, kendi blogunda Delta varyantının ve aşılama konusundaki tereddütlerin beklediği ilerlemeyi engellediği görüşünü paylaşıyor ve şunu söylüyor: "İnsanları aşıyı yaptırmaya ve maske kullanmaya devam etmeye ikna etmenin ne kadar zor olacağını hafife aldım."
Gates, 2022 yılı konusundaki iyimserliğini ise, dünyanın pandeminin olabilecek tüm değişkenlikleriyle mücadele etmeye hazır olduğu fikrine bağlıyor: "Gerekirse güncel aşılar oluşturmak için çok daha iyi bir konumdayız."
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