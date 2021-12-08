Omicron Varyantı, Bill Gates'in Koronavirüs Hakkında Fikrini Değiştiremedi

Bill Gates, Omicron varyantının neden olduğu endişelere rağmen, Koronavirüs hakkındaki fikirlerinin değişmediğini açıkladı. Gates'e göre 2022, her şeye rağmen COVID-19'dan kurtulmaya başlayacağımız yıl olacak!