Omicron Varyantı, Bill Gates'in Koronavirüs Hakkında Fikrini Değiştiremedi

Bill Gates, Omicron varyantının neden olduğu endişelere rağmen, Koronavirüs hakkındaki fikirlerinin değişmediğini açıkladı. Gates'e göre 2022, her şeye rağmen COVID-19'dan kurtulmaya başlayacağımız yıl olacak!

Omicron'a Rağmen Bill Gates'in Fikri Değişmedi!

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