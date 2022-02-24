Ay'a Çarpmak Üzere Olan Roketin Kime Ait Olduğu, Bilmeceye Döndü!

Ay'a çarpmak üzere olan roket parçası için önce SpaceX'in dendi, sonra Çin'e ait olduğu iddia edildi. Peki ama bu roket parçası gerçekte kime ait?

24 Şubat 2022 00:12

Levent Öztürk