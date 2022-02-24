Ay'a Çarpmak Üzere Olan Roketin Kime Ait Olduğu, Bilmeceye Döndü!

Önümüzdeki hafta, bir roketin üst kısmı Ay'a çarpacak. Bu konuda artık eminiz. Ancak bu hikayenin ayrıntıların geri kalanı o kadar net değil. İlk önce bir SpaceX roket parçası olduğu düşünülen uzay çöpü, daha sonra Çin'in Chang'e-5 T1 kılavuz görevinden bir Çin roketinin parçası olarak tanımlandı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise, bunun Çin'e ait bir roket parçası olduğunu reddediyor. Wenbin, düzenlediği basın toplantısında "Çin'in gözlemlerine göre, Chang'e-5 misyon roketinin üst aşaması, Dünya atmosferine güvenli bir şekilde düştü ve tamamen yandı. Çin'in havacılık alanındaki çabaları her zaman uluslararası hukuka uygundur. Dış uzay faaliyetlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini ciddiyetle korumaya kararlıyız ve tüm taraflarla kapsamlı alışverişler ve işbirliği yapmaya hazırız" dedi.
Wang Wenbin, Chang'e-5 roketinin üst aşamasının 2020'de Pasifik'te yandığını söylerken haklı. Ay'a inen, 40 yıldan beri ilk defa örnekler toplayan ve Dünya'ya geri dönen görev buydu.
Ancak Ay'a çarpmak üzere olan roketi takip eden astronom Bill Gray'in söylediğine göre bu, o zamanlar Chang'e-5 görevinde kullanılan teknolojiyi test etmek için 2014'te başlatılan farklı bir görev olan Chang'e-5 T-1 görevinin bir kalıntısı gibi görünüyor. Yani onun iddiası, Çin'in açıklamasının aksine, roketin Çin'e ait olduğu yönünde...
Bunun gerçekten Çin roketi olup olmadığını doğrulamak çok zor olsa da, Gray'in yörünge hesaplamalarının dışında bağımsız kanıtlar da bulunuyor. Arizona Üniversitesi'nden bir ekip, Ay'a doğru giden cismin Çin roketine benzediği konusunda hemfikir olan gözlemler gerçekleştirdi.
Space Domain Awareness laboratuvarının ortak lideri olan doçent Vishnu Reddy yaptığı açıklamada "Bir spektrum aldık (bir nesnenin malzeme yapısını ortaya çıkarabilecek) ve onu benzer türdeki Çin ve SpaceX roketleriyle karşılaştırdık ve Çin roketiyle eşleşiyor" diyor. Açıklamanın devamı şu şekilde: "Bu en iyi eşleşme ve bu noktada mümkün olan en iyi kanıta sahibiz."
Yüksek yörüngeli uzay çöpleri herhangi bir uzay ajansı tarafından takip edilmiyor, bu yüzden bir roketin kime ait olabileceği konusunda çok fazla belirsizlik var. Örneğin, başlangıçta bu cisim olduğuna inanılan SpaceX roketinin şu anda uzayda olduğu gerçeği ortada ve nereye gittiği de bilinmiyor.
Roket parçasının 4 Mart'ta saat 12:25 UTC'de Ay'ın uzak tarafındaki Hertzsprung kraterinin içinde veya yakınında bir yere ulaşması bekleniyor. Krater, Ay ekvatorunda bulunuyor ve merkezinde bir kütle konsantrasyonuna sahip olduğu biliniyor...
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