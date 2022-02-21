QAnon Hareketinin Kurucusu Olan Gizemli Q'nun Kimliği Ortaya Çıktı!

Bilgisayar bilimcileri, makine öğrenimi yazılımının yardımıyla, QAnon hareketinin kurucusu olan Q'nun kimliğini ortaya çıkarmış olabilirler. Cumartesi günü yayınlanan geniş kapsamlı bir haberde The New York Times, QAnon komplo teorisine ilk dikkat çekenlerden biri olan Güney Afrikalı bir yazılım geliştiricisi, Paul Furber'in Q.'nun mesajlarının arkasındaki ilk yazar olduğunu söylüyor. Times bunu, iki bağımsız adli dilbilimci ekibinin bulgularına dayandırıyor.
İsviçreli ve Fransız araştırmacılardan oluşan iki ekip, aynı sonuca varmış olsa da farklı metodolojiler kullandı. OrphAnalytics'ten iki araştırmacıdan oluşan İsviçreli grup, Q'nun mesajlarını üç karakterli dizilerin modellerine ayırmak için yazılım kullandı. Daha sonra bu dizilerin ne sıklıkta tekrarlandığını takip ettiler. Bu arada Fransız ekibi, Q'nun yazılarındaki kalıpları aramak için bir yapay zekayı eğitti. Her iki teknik de genel olarak, yazıları ölçülebilir, tutarlı ve tekrarlanabilir bir şekilde analiz etmeye çalışan stilometri olarak bilinen bir yaklaşımın kapsamına giriyor. Ekipler, kendi programlarını karıştırmamak için analizlerini sosyal medya paylaşımlarıyla sınırladı. Teste tabi tuttukları diğer tüm olası yazarlar arasında, Paul Furber ve Ron Watkins'in yazılarının, Q'nunkine ne kadar benzer olduğu konusunda hemfikir oldular. Ron Watkins, Amerikalı bir komplo teorisyeni ve web sitesi 8kun'un yöneticisi olarak tanınan bir isim.
Ve bulgularından oldukça eminler... Bilişimsel dilbilimci Florian Cafiero ve Jean-Baptiste Camps'ten oluşan Fransız ekip, The Times'a yazılımlarının testlerin yüzde 98'inde Furber'in yazısını ve yüzde 99'unda Watkins'in yazısını doğru bir şekilde tanımladığını söyledi. Cafiero, "İlk başta metnin çoğu Furber'e ait" dedi ve ekledi: "Ancak ilk birkaç ayda Paul Furber'in imzası giderek azalıp tamamen kaybolurken Ron Watkins'in imzası ağırlık kazanıyor."
Daha önce Harry Potter yazarı J.K. Rowling'i, Robert Galbraith takma adı altında yazdığı 2013 tarihli bir suç kurgu romanı olan Cuckoo's Calling'in gizli yazarı olarak tanımlamak için makine öğrenimi yazılımı kullanılmıştı. Daha geniş anlamda bakıldığında ise, kolluk kuvvetleri, FBI tarafından Ted Kaczynski'nin Unabomber olduğunu göstermek için de dahil olmak üzere çeşitli ceza davalarında stilometriyi başarıyla kullandı.
Rowling'i Cuckoo's Calling'in yazarı olarak tanımlayan bilgisayar bilimcisi Profesör Patrick Juola da dahil olmak üzere, The Times'ın konuştuğu uzmanlar bulguları güvenilir ve ikna edici bulduklarını söylüyor. Juola, "Gerçekten güçlü olan, iki bağımsız analizin her ikisinin de aynı genel modeli göstermesidir" diyor.
Furber ve Watkins ise, Q'nun mesajlarından herhangi birini yazdıklarını inkar ediyor. Watkins, The Times'a "Ben Q değilim" dedi. Furber ise, Q'nun yazılarından etkilenerek tarzını değiştirdiğini söyledi, ancak haber kaynağı ile konuşan dil uzmanları bu iddianın "mantıksız" olduğunu söylüyor. Ayrıca, analizin Furber'in Q'nun varlığının ilk günlerinden kalma tweet'leri de içerdiğini belirtmekte fayda olabilir.
Şimdi ne olacağı ise belirsiz. Tanımlama üzerinde çalışan araştırmacılar, The Times'a Q'nun maskesini düşürmenin QAnon'un insanlar üzerindeki etkisini gevşeteceğini umduklarını söylüyor. Sosyal medyada yangın gibi yayılan komplo teorisi, ABD ve dünyanın diğer bölgelerindeki siyaset üzerinde derin bir etki yarattı. Q, 2020'nin sonundan bu yana yeni bir mesaj yayınlamamış olsa da, bu, insanların "derin devlet" ve onun hayatlarına katılımı hakkındaki komplolara yönelik coşkusunu azaltmadı.
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