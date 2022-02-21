QAnon Hareketinin Kurucusu Olan Gizemli Q'nun Kimliği Ortaya Çıktı!

İki farklı araştırma ekibi, farklı yöntemlerle de olsa, QAnon hareketinin kurucusu olan Q'nun kim olduğunu inceleyerek aynı sonuca ulaştı.

21 Şubat 2022 11:28

Levent Öztürk