OnePlus 10 Pro ve 4 Telefon Daha, 2022'de 125W Şarj Hızına Sahip Olacak!

OPPO, geçtiğimiz yıl bataryayı yalnızca 20 dakika içinde tam kapasite şarj edebilen 125W hızlı şarj teknolojisini tanıtmıştı. 2022 yılında tanıtılacak telefonlarda kullanılması beklenen bu yeni teknolojinin, ilk etapta en 5 telefonda karşımıza çıkması bekleniyor.
Sızan bilgilere göre 125W'a sahip olacak telefonlardan bazıları OnePlus 10 Pro, Realme GT 2 Pro, OPPO Find X4, OPPO N ve Reno 8 Pro olacak. Realme'nin OPPO'nun alt markası olduğunu düşündüğümüzde, bu 5 telefon modeli arasında tek yabancı isim OnePlus. Ancak OPPO ve OnePlus bu yıl içinde güçlerini birleştirdiklerini açıklamış ve bu ortaklığın ilk örneklerinden biri de görünüşe göre OnePlus 10 Pro modeli olacak.
Bugüne kadar OnePlus 10 Pro için pek çok sızıntı ortaya çıkmış olsa da, bunlar arasında 125W hızlı şarj desteği yer almıyordu. Ancak bu gerçekleşirse, OnePlus için önemli bir sıçrayış olacak demek mümkün. Zira şirketin bir önceki modeli OnePlus 9 Pro'da 65W şarj desteği yer alıyordu.
Öte yandan akıllı telefon pazarına baktığımızda, son yıllarda şarj konusunda önemli aşama kaydedildiğini görüyoruz. Son yıllarda pek çok akıllı telefonda yüksek şarj hızları sahne alırken, Xiaomi telefonlarda da şarj hızı 120W'a kadar dayanmış durumda. Elbette diğer yandan telefon pillerinin genel kullanım ömrü açısından bu kadar hızlı şarj edilmesinin ne kadar sağlıklı olduğu konusu da tartışılmaya devam ediyor. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Sizin için önemli olan daha hızlı şarj olması mı, yoksa bataryanın daha uzun ömürlü olması mı?
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