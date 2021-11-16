OnePlus 10 Pro ve 4 Telefon Daha, 2022'de 125W Şarj Hızına Sahip Olacak!

OnePlus 10 Pro ve diğer 4 telefonun 2022 yılında 125W hızlı şarj desteği ile geleceği söylenirken, bu özellikle OnePlus için büyük sıçrama tahtası olacak.