OnePlus 5'in İlk Gerçek Fotoğrafı Sızdı
Galaxy S8'e rakip olabilecek ender telefonlardan biri, OnePlus 5, çok net bir biçimde internette göründü!
Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus bu yıl dördüncü nesil amiral gemisi olan OnePlus 5'i piyasaya sürecek (Çin'de 4 rakamı uğursuz kabul edildiği için 3'ten 5'e sıçradılar). Şirket henüz cihazı nerede ve ne zaman açıklayacağını bile bildirmedi, ancak bu söylentilerin bir çok haber sitesi ve blog'larda yayılmasını engelleyemedi. Şimdiyse, sızan yeni bir fotoğraf yolda olan OnePlus'ı ilk defa yakından görmemizi sağlıyor.
Eğer India Today Tech'in kaynağı güvenilirse, yukarıdaki fotoğraf ile gerçek OnePlus 5'i ilk defa yakından görmüş oluyoruz. Kaynağa göre fotoğrafı sızdıran insanlar sadece telefonu yakından görmekle kalmamış, hatta OnePlus 5'in yapımında bile çalışmış olabilirler. Görünüşe bakılırsa cihazın üst üste iki arka kamerası var. iPhone 8 ile ilgili söylentiler de cihazın üst üste konumlanmış çift arka kameraya sahip olacağını tahmin ediyor.
OnePlus 5'in mat metal alüminyum bir gövdeye sahip olması beklenyor, tıplı OnePlus 3T gibi, ancak yeni telefon anten çizgilerinden kurtuluyor. Diğer ilginç bir gözlem ise cihazın arkasında parmak izi okuyucusu bulunmaması. Rapora göre parmak izi okuyucusu ekranın altında bulunacak, ama daha önceki söylentiler cihazın ön yüzünün tamamen ekran olacağından bahsediyordu.
iPhone 8'in gecikmesine sebep olabilecek "ekran altı parmak izi okuyucusu" tekniğini OnePlus 5'te de görebiliriz. Cihaz hakkında daha fazla bilgi henüz elimize geçmiş değil, ancak şirket çok yakında tüm detayları açıklığa kavuşturacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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