OnePlus 7 Pro 5G, Galaxy S10 5G'yi Geçti!
OnePlus 7 Pro ve diğer telefonlarla yapılan gerçek hayat 5G testlerinde ulaşılan hızlar, baş döndürdü!
Telefon dünyasındaki bir sonraki büyük yenilik, 5G olacak gibi görünüyor. 5G beklenen ilgiyi görmezse bile, mobil hizmet sağlayıcılarının sizi 5G reklamı bombardımanına tutacağı kesin. Telefon üreticileri ise en hızlı 5G telefonları üretmek için şimdiden yarışmaya başladılar.
OnePlus 7 Pro 5G ile Londra'da yapılan ilk testler, Çinli üreticinin Samsung, Oppo ve LG'yi 5G hızında geçtiğini gösterdi. OnePlus'ın telefonu İngiltere'nin sağlayıcılarından EE üzerinde 700Mbps indirme hızına ulaşmayı başardı. 4G'nin aynı bölgede ortalama 30Mbps hızlarında olduğunu belirtelim. Ulaşılan 5G hızı, kullanıcıların sayısı arttıkça düşebilir ancak OnePlus 7 Pro 5G'nin ulaştığı hız etkileyici.
Testte Galaxy S10 5G 548Mbps ile en geride kalırken LG V50'de 598Mbps'ye ulaşıldığı görüldü. Reno 5G ise 592Mbps'ye ulaştı. Aradaki farkların bu kadar büyük olmasının nedenini firmaların açıklamaları netleştirecek. Bu konuda konuşan tek firma olan OnePlus, bu hıza ulaşmasının nedenini yeni 5G anten tasarımına, soğutma sistemine ve ek 5G donanımına yer açan yığın PCB tasarımına bağlıyor.
OnePlus, hızı optimize etmek için modemi sağlayan Qualcomm'la birlikte çalıştıklarını da doğruluyor.
Bu sayılar etkileyici olsa da, ağlar yoğun hale geldiğinde bu hızların uzağında kalınabilir. Bunun yanında kotanızın bir dakikada bitmemesi için mobil sağlayıcıların yeni paketler sunması gerekecek gibi görünüyor. 700Mbps hız, saniyede 87,5MB veri aktarımı demek. Dolayısıyla sadece bir dakika süreyle indireceğiniz bir dosya, 5GB'tan fazla veri tüketebilir.
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