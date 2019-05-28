OnePlus 7 Pro'da Dokunmatik Sorunu
Bazı OnePlus 7 Pro kullanıcıları, telefonlarında sinir bozucu ciddi bir sorun yaşıyor!
OnePlus 7 Pro'ya yeni kavuşan bazı kullanıcılar, donanımsal olduğu düşünülen bir sorunla boğuşuyor. Sorun, ekrana dokunulmadığı halde rastgele dokunmaların algılanması.
"Hayalet dokunuşlar" herhangi bir uygulamaya veya duruma bağlı gibi görünmüyor, her an gerçekleşebiliyor. Sorun, çeşitli forum gönderilerinde, Twitter paylaşımlarında ve YouTube videolarında dile getirilmiş durumda ancak ne kadar yaygın olduğu, şimdilik anlaşılmıyor.
Sorunun ortadan kaldırılması için OnePlus'tan bir açıklama bekleniyor. OnePlus 7 Pro, oyun deneyimini iyileştirmeye yönelik büyük bir güncellemeyi daha önce almıştı. Telefonun fotoğraf deneyimini, özellikle düşük ışıkta çekilen fotoğrafları iyileştirecek bir başka güncellemeyi birkaç gün içinde alması bekleniyor.
OnePlus'ın sorunları hızla onarması olumlu olsa da, sorunların sayısı endişeye yol açabilir. Hayalet dokunuş sorununun, OnePlus 7 Pro'nun normalden hızlı olan 90Hz'lik tazeleme hızından kaynaklanıp kaynaklanmadığı merak konusu.
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