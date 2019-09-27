OnePlus 7T, 90Hz AMOLED Ekranla Geldi
OnePlus, 90Hz AMOLED ekranıyla dikkat çeken yeni amiral gemisini tanttı! İşte yeni OnePlus 7T'nin sundukları.
OnePlus, çeşitli sızıntıların ardından yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı. Yeni OnePlus 7T, söz verdiği gibi 90Hz AMOLED ekranla ve yeni bir tasarımla geliyor.
İşlem gücünü Snapdragon 855+ yonga setinden alan OnePlus 7T, 8GB RAM, 128GB veya 256GB depolama alanıyla geliyor. Telefonun en önemli özelliği olan akıcı 90Hz ekran, 20:9 en boy oranına ve 1080p çözünürlüğe sahip. 6,55 inçlik ekranın üzerinde damla şekilli bir çentik bulunuyor.
Telefonun arka yüzünde 48MP, 16MP geniş açılı ve 12MP 2x optik zum destekli toplam üç lens bulunuyor. Cihaz 4K 60fps video kaydı yapabiliyor, OIS ve EIS desteği sunuyor.
OnePlus'ın iddiasına göre Warp Charge 30T, Warp Charge 30'dan yüzde 23 daha hızlı şarj ediyor. Telefonun 3.800mAh kapasiteli pili, yüzde 70 şarja yarım saatte, tam şarja ise bir saatte ulaşıyor. Kablosuz şarj ise hala desteklenmiyor.
Yeni tasarıma bakacak olursak, arka taraftaki kamera modülünün artık yuvarlak şekilli olduğunu ve arka yüzün buzlu camdan oluştuğunu görüyoruz. Ekran içi parmak izi tarayıcısıyla gelen telefon, Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0 ile çalışıyor.
OnePlus 7T, 18 Ekim'de 599 dolardan başlayan fiyatıyla satışa sunulacak.
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