OnePlus 7T, Bu Fotoğraftaki Cihaz Olabilir!
OnePlus 7T olduğu düşünülen bir telefonun da içerisinde olduğu fotoğraf, iddiaları bir kez daha alevlendirdi!
- Levent Öztürk
Bu yılın ilerleyen dönemlerinde, muhtemelen OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro adları ile iki yeni OnePlus modeli daha göreceğiz. Bu cihazlar hakkında pek fazla şey bilinmese de, ünlü sızıntıcı Evan Blass, yuvarlak bir kamera modülüne sahip bir OnePlus cihazının görsellerini Twitter hesabında paylaştı.
Çizimleri bir kenara bırakırsak, ortada bir de fotoğraf var. Tweet'lenen fotoğrafta prototip/tasarım aşamasındaki bir cihaz görülüyor ve fotoğraf içerisinde cihazın sunum görüntüsünün yanı sıra, OnePlus CEO'su Pete Lau ve cihazın kendisi de görülebiliyor. Ancak Blass'ın, bu cihazın OnePlus 7T olduğunu doğrulamamış olduğunu da belirtmekte fayda var; OnePlus 8 veya başka bir gelecek cihaz konsept prototipi olması da mümkün. Tabii ki bu tasarımın 2018 Aralık tarihinden beri var olduğunu da unutmamak gerekiyor.
Sızıntının, OnePlus One'dan beri kamera yuvasında yapılacak en büyük değişikliğe işaret ediyor olması dolayısıyla, özellikle dikkat çekici olduğunu belirmek gerekli. Firma, her zaman telefonun orta arka kısmında dikey bir çizgi kullanmıştı ve hatta tek kamera lensi olduğu sırada bile küçük bir dikey çizgi bulunuyordu.
Bu sızıntıların OnePlus 7T'ye ait olup olmadığını kısa zaman içerisinde öğreneceğiz. Yeni nesil üst seviye telefonların sezonu artık başlamış durumda. Samsung'un Galaxy Note 10 şimdiden satışa sunulmuşken, Apple da yeni iPhone'u önümüzdeki ay tanıtacak, Google ise yeni Pixel telefonlarını Ekim ayında sunacak.
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