OnePlus 7T Pro Tanıtıldı; İşte Özellikleri
OnePlus, yeni telefonu OnePlus 7T Pro'yu ve özel tasarımlı McLaren Edition'ı duyurdu! İşte telefonların özellikleri...
Çin merkezli OnePlus, Avrupa'da düzenlediği bir etkinlikte yeni OnePlus 7 Pro'yu tanıttı. Bunun yanında firma, daha önce duyurduğu OnePlus 7T'yi de tekrar gösterdi
Bu sene piyasaya sürülen OnePlus 7'ye çok benzeyen OnePlus 7T Pro, Qualcomm Snapdragon 855 yerine Snapdragon 855 Plus işlemciyi kullanıyor. Warp Charge 30T şarj teknolojisine yer veren telefon, 4.085mAh kapasiteli biraz daha büyük bir pille geliyor (7 Pro'nun pil kapasitesi 4.000mAh idi). Cihazda 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor. Yeni renk seçeneği Haze Blue'yu da sayarsak, geriye 7 Pro'ya kıyasla önemli bir değişiklik kalmıyor.
OnePlus 7 Pro'nun Android 10'u temel alan OxygenOS 10 ile gelmesi bekleniyor.
Standart OnePlus 7T Pro'yla birlikte tanıtılan McLaren Edition, 12GB RAM, 256GB UFS 3.0 depolama gibi özellikleri telefona ekliyor. Ancak bunlar, OnePlus 7 Pro ile elde edebildiğiniz, sıra dışı olmayan özellikler. McLaren Edition'ı öne çıkaran tek tarafı, McLaren'in telefonun belirli parçalarında kullandığı "Papaya Orange" rengi. Cihazın arka camında da özel bir desen bulunuyor. Bunları bir nedenden dolayı gizlemek istiyorsanız, McLaren'in yeni kılıfını kullanabilirsiniz.
OnePlus 7T ve 7T Pro Avrupa'da 17 Ekim'den itibaren satışa sunulacak. OnePlus 7T Pro McLaren Edition ise 5 Kasım'da piyasaya sürülecek.
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