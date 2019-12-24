OnePlus 8, 3 Farklı Modelle Sızdı!

OnePlus, 2020 akıllı telefon modellerine hazır görünüyor. 2020'nin en çok beklenen telefonları arasında yer alan OnePlus 8, 1 değil tam 3 model olarak önümüzdeki sene raflarda yer alacak. Çin sosyal medyası Weibo'da ortaya çıkan bilgilere göre ise bu 3 model OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8 Lite olarak karşımıza çıkacak. Yalnızca isimler değil, telefonlara ilişkin teknik özellik sızıntıları da ortaya çıkmış elbette.
OnePlus 8 Pro Özellikleri
OnePlus 8 Pro'nun 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. 3180x1440 piksel çözünürlüğünde görüntü üretecek ekranın ayrıca 120 Hz tazeleme hızında olacağı da söyleniyor.
Arka yüzde 3'lü kamera setini bulundurması beklenen OnePlus 8 Pro'da kameralar 60 MP, 16 MP ve 13 MP olarak sızmış. Bu 3'lü dizilimde muhtemelen telefoto ve ultra geniş açılı kameraları göreceğiz. Telefonun ön tarafında ise 32 MP'lik bir selfie kamerası bekleniyor.
OnePlus 8 Pro'nun 4500 mAh kapasitesinde batarya ile geleceği iddia ediliyor. Snapdragon 865 işlemciden güç sağlayacak olan telefonda 5G desteği de beklenenler arasında.
OnePlus 8 Özellikleri
Ana amiral gemisi konumunda olacak OnePlus 8, 6.44 inç büyüklüğünde AMOLED panele sahip olacak. 2400x1080 piksel çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızında ekranıyla OnePlus 8 Pro'nun altında yer alacak olan model de yine 3 kameralı telefonlar kervanına katılacak.
Sızıntıya göre OnePlus 8'de de 60 MP, 16 MP ve 12 MP 3'lü kamera dizilimini bulunduracak olan OnePlus, ön yüzde de yine 32 MP'lik bir ön kameraya yer verecek.
OnePlus 8'de pil 4000 mAh kapasitesinde olacak. Bununla Pro modelinden 500 mAh daha az kapasite sunacak olan OnePlus 8 de yine Snapdragon 865 işlemcili bir telefon olacak. Elbette OnePlus 8 için de 5G desteği konuşuluyor.
OnePlus 8 Lite Özellikleri
OnePlus 8 modellerinin Lite modeli olarak karşımıza çıkacak olan OnePlus 8 Lite, işlemci olarak muhtemelen Snapdragon 865 değil, bunun yerine MediaTek 1000 yonga setini kullanacak. 4000 mAh batarya kapasitesi, 48 MP ana kamera, 16 MP ve 12 MP ultra geniş açı ve telefoto kameralar ile öçn yüzde de 16 MP ön kamera bulunduracağı söylenen OnePlus 8 Lite, 6.4 inç AMOLED ekrandla gelecek. OnePlus 8 Lite'in ekran çözünürlüğünün de yine 2400x1080 piksel olması bekleniyor.
OnePlus 8 modelleri ile ilgili şimdilik başka bir bilgi yok. OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8 Lite'ın şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.
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