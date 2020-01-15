OnePlus 8, 5G Desteğiyle Gelecek

OnePlus, geçtiğimiz mayıs ayında 7 Pro 5G modelini tanıtmış ve böylece 5G kervanına katılmıştı. Şirketten bu sene daha fazla 5G'li model tanıtımı göreceğiz. Bunlardan biri de OnePlus 8 modeli olacak.
Android Police'in haberine göre, OnePlus'ın yol haritasında bu sene pek çok 5G'li telefon görünüyor. Amerika'da Verizon üzerinden piyasaya sürülecek olan 5G'li model, böylece 5G'li telefon yelpazesini de genişletecek.
OnePlus 7 Pro 5G, yalnızca OnePlus'ın 2'inci 5G'li telefon olmayacak, aynı zamanda Amerikan telekomünikasyon şirketi Verizon'un da ilk 5G desteği vereceği model olacak.
Öte yandan OnePlus için 2020 oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor. Şirketin bu hafta içinde bir etkinlik düzenlemesi ve 120Hz ekran tazeleme hızına sahip yeni ekran teknolojisini de tanıtması bekleniyor. Bu ekranı muhtemelen OnePlus 8 modelinde göreceğiz. Nisan ayında tanıtılması beklenen OnePlus 8 ise tek başına piyasaya çıkmayacak.
OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8 Lite olarak 3 modeli beraber tanıtması beklenen şirket, CES 2020'de de One Plus Concept One adında kameralarını "gizleyebilen" bir modelin duyurusunu yapmıştı.
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