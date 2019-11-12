OnePlus 8 Pro'dan Çift Delikli Sızıntı

İnternette görünen bir OnePlus 8 Pro prototipi, çift delikli ekranını gösterdi.
OnLeaks, birkaç hafta önce aynı tasarım dilini paylaşan, ancak ön kamera için açılır kamera yerine delikli tasarımı kullanan OnePlus 8 Pro'nun çizimlerini paylaşmıştı. Şimdi ise OnePlus 8 Pro'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler, Weibo'da dolaşmaya başladı. Yeni fotoğraflar, iki kameralı deliğiyle önceki sızıntılardakinden biraz farklı görünüyor. Fotoğrafta OnePlus 7T Pro'ya çok benzeyen, sağ üst köşesinde iki ön kamerası bulunan bir telefon görünüyor.
Bazı ayrıntılar saçma göründüğünden, bu sızıntıya bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Yeni telefonları denemesine izin verilen OnePlus çalışanlarının telefonun ayrıntılarını gizlemek için kılıf kullandıkları biliniyor.
Bir başka ihtimal ise OnePlus 8 Pro'nun bu çentikle gelirken standart OnePlus 8'in önceki çizimlerde olduğu gibi tek delikli tasarımla gelmesi. Telefonların 2020'nin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor, yani tanıtım tarihine kadar cihazları resmi veya gayri resmi olarak daha net görme fırsatımız olacak.
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