OnePlus, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ile Birlikte Bir de Sürpriz Yapabilir

İddialara göre OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro'ya, uygun fiyatlı bir kardeş daha geliyor. Ancak OnePlus 9 Lite, rekabeti ağabeylerine göre biraz daha geriden takip edebilir...

OnePlus 9 Lite geliyor

Android Central'ın haberine göre, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro, 2021 model amiral gemilerinin kullanacağı Snapdragon 888 yonga setini kullanacak. Ancak bu iki telefunun yanında, OnePlus'ın bize bir de sürprizi olabilir: OnePlus 9 Lite. Görünüşe göre OnePlus 9 Lite, 2020'nin en iyi telefonlarında yer alan Snapdragon 865 ile gelecek.

Haberde OnePlus 9 Lite hakkında başka herhangi bir ayrıntı sunulmasa da, muhtemelen Samsung Galaxy S20 FE ve Google Pixel 5 gibi diğer "daha ucuz amiral gemileriyle" rekabet etmesi planlanıyor.

OnePlus, 2020 boyunca serisinde bazı değişiklikler yaptı. OnePlus 8T geldi, ancak örneğin bir 8T Pro gelmedi. Orta seviye OnePlus Nord'un ardından gelen Nord N10 5G'nin aceleyle üretilmiş ucuz bir 5G'li alternatif olduğu düşünüldü.

Bu nedenle, OnePlus 9, belirli tüketicileri hedefleyen kesin fiyat katmanlarına sahip yeni bir telefon serisi başlatmak için bir fırsat. Sonuçta, Snapdragon 865 hala harika bir yonga seti ve ona sahip telefonlar, Snapdragon 765 kullanan Google Pixel 5 gibi daha az güçlü amiral gemilerinden daha iyi performans gösteriyor. Ancak daha fazla özellik sızıncaya kadar, OnePlus 9 Lite'ın yapabilecekleri konusundaki tahminlerimizde dikkatli olacağız.

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