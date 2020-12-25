OnePlus, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ile Birlikte Bir de Sürpriz Yapabilir

İddialara göre OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro'ya, uygun fiyatlı bir kardeş daha geliyor. Ancak OnePlus 9 Lite, rekabeti ağabeylerine göre biraz daha geriden takip edebilir...