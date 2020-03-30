OnePlus Sonunda Beklenen Özelliği Telefonlarına Ekliyor

Amiral gemisi katili sloganıyla tanınan telefonlarıyla ünlü OnePlus, ilginç şekilde yaygın kullanılan bir özelliği bugüne kadar telefonlarına sokmamıştı. Ancak artık bu inadından vazgeçiyor.