OnePlus Sonunda Beklenen Özelliği Telefonlarına Ekliyor

Amiral gemisi katili sloganıyla tanınan telefonlarıyla ünlü OnePlus, ilginç şekilde yaygın kullanılan bir özelliği bugüne kadar telefonlarına sokmamıştı. Ancak artık bu inadından vazgeçiyor.

  • Ercan Uğurlu
OnePlus Beklenen Özelliği Telefonlarına Ekliyor

OnePlus, uzun süredir AMOLED ekranları kullanıyor, ancak bugüne kadar herhangi bir telefonunda, rakipler tarafından yaygın olarak kullanılan bir özelliğe yer vermemişti. Always On Display, yani ekranın her zaman açık olmasını sağlayan yazılım desteğine telefonlarında yer vermeyen OnePlus, sonunda bu durumu değiştirmeye karar vermiş.

OnePlus, resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile artık telefonlarında Always On Display özelliğinin bulunacağı bilgisini verdi. Always On Display özelliğini yol haritasına aldığını belirten OnePlus, bu konuda testler de yapmış ve şu sonuçlara ulaşmış:

Always One Display, kullanan bir telefonun bataryasında günlük kabaca 350-500 mAh batarya kaybı gözlenirken, bunun saat bazında ise 1 veya 2 saate tekabül ettiği açıklanıyor. Bu zaten bilinen bir sonuç, ekranın sürekli -nispeten belli oranda olsa da- açık olması pil tüketimini olumsuz etkiliyor. Ancak şirket yaptığı testlerle de bir sonraki telefonda bu özelliğinin yer alacağına işaret etmiş.

Testlerle beraber elbette optimizasyon konusuna da eğilen OnePlus ekibi, böylece AOD özelliğinin telefonlarında minimum güç tüketmesi için çaba harcayacak.

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