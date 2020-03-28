Netflix'ten Şaşırtan İptal Kararı: Messiah İkinci Sezon Olmayacak

Netflix, ilk sezonuyla oldukça iyi tepkiler alan dizisi Messiah'ı iptal ettiğini açıkladı. İddialara göre bu kararın arkasında, Corona Virüs salgını yatıyor.

Netflix'ten şaşırtan iptal kararı

Netflix, ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan, otoritelerden de oldukça iyi notlar alan dizisi Messiah'ı, herkesi şaşırtan bir karar alarak iptal etti. Eğer ilk sezonu seyrettiyseniz ve merakla ikinci sezonu bekliyorsanız, ne yazık ki bu beklentiniz gerçek olmayacak.

Haberi ilk kez duyuran, dizi oyuncularından Wil Traval oldu. Traval, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Bugün çok üzücü bir gün. Netflix'ten, Messiah'ın ikinci sezonunun olmayacağı haberini aldım. Tüm hayranlarımıza, destek ve sundukları sevgi nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Keşke her şey daha farklı olsaydı" dedi.

Variety, iptal kararında, Corona Virüs salgınının da etkili olduğunu iddia ediyor. İddiaya göre Netflix, Dünta üzerinde pek çok farklı ülkede çekilmesi gereken Messiah'ın ikinci sezonunu çekmeyi, büyük bir salgın devam ederken uygun bulmadı.

Kısacası, kayda değer bir izlenme oranı yakalayan Netflix dizisi de, görünüşe göre Corona Virüsü'ne kurban gitmiş durumda. Ama bu kez erteleme değil, kesin bir iptal söz konusu.

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