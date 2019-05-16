Opel, 300 Beygirlik Grandland X'i Tanıttı
General Motors'tan ayrılan otomobil devi Opel, hibrid crossover sınıfındaki yeni Grandland X'i tanıtmakta gecikmedi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Opel artık General Motors imparatorluğunun bir parçası değil. Bu da Alman otomobillerini sevenler için Opel'in bir bakıma "ölümü" olarak görülebilir. Yine de doğrusunu söylemek gerekirse 300 beygirlik yeni bir plug-in hibrid, bu fikri değiştirebilir.
Otomotiv devi, geçtiğimiz Pazartesi günü Grandland X Hybrid4 crossover modelini tanıttı. Opel'in ilk plug-in hibridi, otomobil üreticisi 2024 yılına kadar tüm modellerini elektrikli hale getirmek istediği için büyük bir "elektriklenme" sürecinin başlangıcı konumunda.
Opel Grandland X Hybrid4, 200 beygir gücü tek başına sağlayabilen 1,6 litrelik turboşarjlı I4 ile sürüşe başlıyor. Bu kurulum, net 300 hp üretmek için her bir dingilde birer adet elektrik motoruyla birleştiriliyor ve bu da yakıt motoruyla yola aktarılan bir kuvveti doğuruyor. Avrupa'nın yeni WLTP verimlilik standartlarına göre Opel, otomobilin Almanya'daki tüm günlük seyahatlerin yüzde 80'ini kapsaması gerektiğini söylediği pilin tek başına yalnızca 31 mil elektrikli seyahati sağlayabileceğini düşünüyor. 3.3 kilowatt'lık bir şarj cihazı standart olarak araçta bulunuyor, ancak acele olarak şarja ihtiyacınız varsa, 6,6 kW'lık bir şarj cihazı da araç tarafından destekleniyor olacak.
Grandland X Hybrid4 dört farklı sürüş modu sunuyor. Elektrikli mod, bataryanın kullanılabileceği sürece aracın yalnızca elektrikle çalışmasına izin veriyor. Hibrid modu otomatik olarak en verimli itme yöntemini seçerken Sport modu ise aracın çetin koşullara iyi yanıt vermesini artırmak için tüm fitilleri açıyor. Son olarak arka dingilin elektrik motorunu daha iyi çekiş gücü için etkinleştiren AWD modu da dikkat çekiyor. Tek pedallı sürüşü mümkün kılan güçlü bir rejeneratif fren sistemi de araçta bulunuyor.
Opel'in bu tasarımında, Buick'in en son tasarım dilinin tonları bulunuyor ancak aracın kullandığı platform Peugeot'ya ait. Zira güçlü Fransız otomobil grubu, Opel'in yeni sahibi konumunda.
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