Opera, Ethereum Cüzdanlı Tarayıcıyı Test Ediyor!
Opera, Ethereum gönderip almanıza izin veren bir işlevi Android sürümünde test etmeye başladı!
Opera, Android'deki web tarayıcısında dijital para akımına tam destek veriyor. Firma şimdi Ethereum cüzdan destekli Opera'nın testlerine başladı.
Opera'nın Android'de test edilen sürümü, herhangi bir Ethereum cüzdanını içe aktarmanıza veya yeni bir cüzdan oluşturmanıza izin veriyor. Böylece direkt olarak web tarayıcınızdan para gönderip alabiliyor, kripto paraları destekleyen satıcılardan alışveriş yapabiliyorsunuz. Tarayıcı, cüzdanınızı parolalar yerine Android'in sistem kilidiyle koruyor. Tüm anahtarlar cihazda depolanıyor ve hiçbir yere gönderilmiyor.
Özel beta olarak test edilen cüzdanla ilgilenenler buradan kaydolabiliyorlar.
Neden Ethereum?
Ethereum, şu an en büyük ikinci kripto para birimi durumunda ve Bitcoin'in yarısına yakın bir piyasa değerine sahip. Bununla birlikte Ethereum, geriye kalan dijital para birimlerinin çok önünde. Opera'nın Ethereum'u seçmesinin nedeni ise Ethereum geliştiricilerinin oyun, koleksiyon, borsa ve kumar gibi işlevlere izin vermesi. Opera da bunların bazılarını destekliyor ve CryptoKitties gibi oyunlardan içerikleri üzerinde barındırabiliyor. Opera, tarayıcısının gelecekte diğer para birimlerini destekleyeceğini söylüyor.
Opera, tarayıcınızın sizin haberiniz olmadan dijital para madenciliği yapmasını engelleyecek bir araç sunmaya başlamıştı. Bu, dijital paraları daha kullanıcı dostu ve güvenli hale getirmeye yönelik bir adımdı.
Zeynel A. Öztürk
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