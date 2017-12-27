Opera'dan Maden Kodu Engelleme İşlevi!

Opera, son günlerde web'i sarmaya başlayan "madenci kodlarını" engellemeye başladı!

Opera'dan Maden Kodu Engelleme İşlevi!

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