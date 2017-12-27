Opera'dan Maden Kodu Engelleme İşlevi!
Opera, son günlerde web'i sarmaya başlayan "madenci kodlarını" engellemeye başladı!
İnternette dolaşırken canınızı sıkan şeylerin arasında geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi: "Cryptojacking". Bazı web siteleri, bir Javascript kodu yardımıyla PC'nizin işlemcisini dijital para çıkarmak üzere kullanabiliyorlar. Bu yoğun bir işlem olduğundan dolayı bilgisayarınız yavaşlıyor.
Opera ise tarayıcısının yeni beta sürümüne eklediği özellik ile madencilik amaçlı kodları engellemeye başladı. Cryptojacking engelleme işlevi, şu an reklam engelleme işlevi gibi çalışıyor. Reklam engelleme eklentileri, bilinen reklam ağlarının bir listesini tutuyorlar ve bu sunuculardan reklam gösterilmesini engelliyorlar. Opera yeni işlevin tam olarak nasıl çalıştığını henüz açıklamasa da, reklam engellemeye benzer bir yol izlediği anlaşılıyor.
Bu tür kodları engelleyen web tarayıcısı eklentileri bulunsa da Opera, madencilik kodlarını tarayıcı seviyesinde engellemesiyle bir ilke imza atıyor. Madencilik kodunu engellemenin isteğe bağlı olduğunu da belirtelim. Bu tür kodlar aslında kötü amaçlı olmasalar da, web sitelerinin kodları bize haber vermeden çalıştırmaları, tartışmalı bir davranış.
Zeynel A. Öztürk
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