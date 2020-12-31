OPPO, 2021'de Yatırıma Devam Edecek

2020'de daha iyi bir gelecek için geliştirdiği teknolojik yenilikleri tüketicilerin hizmetine sunan OPPO, 2021 yılında da hızlı yükselişinden hız kesmeyerek akıllı ürünlerini Türkiye'de tüketicilerle buluşturmaya, yerel yatırımlar yapmaya ve kampanyalarındaki lokal iletişimine devam edecek.