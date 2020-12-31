OPPO, 2021'de Yatırıma Devam Edecek

Dünyanın önde gelen lider akıllı telefon markası OPPO, tüm dünyada pandemi ilan edilmesi sebebiyle zorlu geçen 2020 yılında üstün bir başarı elde ederek hem globalde hem de Türkiye pazarında önemli gelişmelere imza attı.
Kuruluşundan bugüne pek çok ilke ve yeniliğe imza atan OPPO, 16'ncı yılını kutladığı 2020'de farklı alanlarda pek çok yeniliği tüketicileriyle buluşturdu. 5G, yapay zeka, görüntü kalitesi ve VOOC hızlı şarj kategorilerinde bir dizi atılım gerçekleştirdi. Görüntü kalitesi standardını yeni bir seviyeye taşıyan yeni nesil hibrit yakınlaştırma teknolojisini piyasaya süren OPPO, buna ek olarak, 125W hızlı şarjı tanıtarak bu alandaki endüstri lideri konumunu pekiştirdi. INNO DAY 2020'de insan-teknoloji etkileşiminin geleceğini ortaya çıkaran OPPO X 2021, OPPO AR Glass 2021 modellerini ve OPPO CybeReal AR uygulamasını tanıttı. 'İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik' vizyonunu paylaşan OPPO, '3+N+X' teknoloji geliştirme stratejisini de açıkladı. OPPO, 'Yeni Tasarımlar, Yeni Trendler, Yeni Momentum' temasıyla gerçekleşen Çin Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarı'nda insan merkezli tasarım felsefesine dayanan çok sayıda yeni kavramsal tasarımı sergiledi. 5G bağlantılı ekosistemler için temel ürün teknolojilerini daha da geliştirmek amacıyla Haydarabad'da bulunan Ar-Ge merkezinde bir 5G inovasyon laboratuvarı kurduğunu duyuran OPPO, Hindistan'da kamera, güç-pil ve performans alanlarında Ar-Ge'ye tahsis edilmiş üç inovasyon laboratuvarı daha açacağını açıkladı.
İkinci yılını doldurduğu Türkiye pazarında ise başarıların ardı ardına geldiği bir yıl oldu. Find serisinin öne çıkan modeli Find X2 Türkiye'de ilk kez tüketiciyle buluştu. Merakla beklenen Reno3 ve Reno4 Serisi kullanıcılar tarafından sevilerek başarılı satış rakamları yakaladı. Yine bir ilk olarak Enco W31 ve Enco W51 kablosuz kulaklık modelleriyle akıllı saat OPPO Watch Türkiye'de ilk kez satışa sunuldu.
2020, OPPO Türkiye'nin ödülleri de ardı ardına getirdiği bir yıl oldu. OPPO, Reno 4 Serisi için hazırladığı 'Hayatım Benim Koleksiyonum' kampanyasıyla, katıldığı tüm yarışmalardan ödülle dönmeyi başardı. Sosyal medyada en iyi influencer kullanımları ve en yaratıcı marka-influencer iş birliklerinin ödüllendirildiği InFlow Ödülleri'nde OPPO, Hayatım Benim Koleksiyonum kampanyası ile 'En İyi Telekomünikasyon Influencer Kampanyası' kategorisinde ödül kazandı. Kampanyaların pazarlama süreçlerini merkeze alarak elde ettikleri başarıları ödüllendiren İstanbul Marketing Awards'tan OPPO, Influencer Kullanımı kategorisi ve Geleneksel Marka İletişimi kategorisi tarafında iki ödülle döndü. Reklam ve pazarlama endüstrisinde yaratıcı dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendiren Felis Ödülleri'nde ise medya bölümünde Tüketici Elektroniği kategorisinde ödül kazandı.
OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, 2021 yılı için de hedeflerini açıkladı: "OPPO olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve herkesin hayattan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için sürekli olarak yenilikçi teknolojiler geliştiriyor ve bunu sizlere duyuruyoruz. 2020 ne kadar zorlu geçen bir yıl olsa da OPPO için Türkiye pazarında güçlendiği, yenilikçi ürünlerini tüketicilerle buluşturduğu ve yerel yatırımlarını gerçekleştirdiği başarılı bir yıl oldu. 2021'de daha fazla yenilik yapmaya ve dünya çapında daha fazla insana olağanüstü teknoloji deneyimleri sunmaya hazırız. İlk etapta, Türkiye'deki büyümemize paralel olarak aldığımız yatırım kararını hayata geçireceğiz. Bununla birlikte dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyalarımızla lokal iletişimimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. 2021, Find, Reno ve A serisinin yeni modellerinin ve yeni akıllı ürünlerimizin Türkiye'de tüketicilerimizle buluştuğu bir yıl olacak. 2021'de de OPPO tüketicilerin beklentilerine cevap veren bir marka olmaya devam edecek."
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