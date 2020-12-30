Önemli uyarı: Kullanmadığınız SSD ve USB Belleklerinizi Sakın Satmayın!

Artık kullanmadığınız SSD, disk veya USB belleğinizi satmadan önce tekrar düşünün. Zira bu iş, başınıza bela olabilir. Uzmanlar, kullandığınız diskleri satmamanız konusunda uyarıyor.

  • Ercan Uğurlu
Ciddi Uyarı: Kullanılmış USB Bellekleri Satmayın!

Kullanılmayan SSD ve USB Bellekleri nasıl bir risk oluşturabilir? İşte Chip Online arşivinden o uyarı:

Abertay Üniversitesi'nin raporu, kullanılmış depolama cihazlarının satımında güvenlik risklerinin ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma, öğrenci Hames Conacher liderliğinde tam 75 bin dosyanın 2'inci el USB sürücülerden kurtarılması çerçevesinde şekillenirken, Conacher bu depolama ürünlerini de online platformlardan satış aldığını açıklamıştı.

Conacher'in satın aldığı 100 depolama cihazından (USB bellekler ve SSD'ler) 98'i, boş görünmesine rağmen yalnızca 32'sinin içindeki veriler düzgün bir şekilde silinmiş. Geri kalanlarından silindiği sanılan dosyaları kurtarmayı başaran Conacher, böylece bu depolama birimlerinin satılmaması (ya da satılırken düzgün bir biçimde sıfırlanması) gerektiğini ortaya koymuş. Zira kurtarılan dosyalar arasında; banka hesap özetleri, şifreler ve vergi beyannameleri gibi son derece hassas kişisel bilgiler yer alıyor.

Bu nedenle eğer olur da bir gün kullandığınız bir SSD'yi veya USB'yi satmak isterseniz, içeriğini "gerçek anlamda" temizlediğinizden emin olmanız yararınıza var.

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