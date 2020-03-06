Oppo Find X2 ve Oppo Find X2 Pro Tanıtıldı

Son yılların popüler Çinli telefon üreticilerinden Oppo, yeni Find X2 telefon serisini tanıttı. Seri, Oppo Find X2 ve Oppo Find X2 Pro'dan oluşuyor.
Yeni Oppo Find X2 ve X2 Pro, kaydırarak açılan ilk Find X'e kıyasla pek yenilikçi olmayan delikli ekran tasarımını ve üçlü arka kamerayı tercih ediyor. X2 Pro, Oppo'ya göre ana kamerasında Sony'nin yeni IMX689 imaj sensörünü kullanan ilk telefon. Firma, bu sensörün 48MP mobil sensörler arasında "en genişi" olduğunu iddia ediyor. Bu teoride müthiş fotoğraflar çekebileceğiniz anlamına geliyor.
Telefonda geniş açılı 48MP ana kamerayla birlikte bir başka 48MP ultra geniş kamera ve 10x zum yapabilen 13MP telefoto lens bulunuyor. Standart Oppo FindX2'de ise 13MP telefoto, 12MP ultra geniş "video lens" ve 48MP ana kamera mevcut.
6,7 inç AMOLED ekranı ve 120Hz tazeleme hızını paylaşan telefonlar, 1440x3168 (QHD) çözünürlük sunuyor. HDR10+ onayına sahip cihazlar, normal içeriği O1 Ultra Vision Engine işlemcisiyle 60fps veya 120fps'ye "yükseltebiliyor". Snapdragon 865 işlemci sayesinde 5G desteği sunan cihazın 4G modeli olmayacak.
Oppo Find X2 Pro 12GB RAM ve 512GB depolama alanıyla gelirken, Find X2'nin RAM ve depolama miktarı henüz açıklanmadı. Find X2'nin arka yüzü cam iken Pro modeli, seramik veya vegan deriyle geliyor.
Oppo, telefonların Mayıs 2020'de satışa sunulacağını açıkladı.
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