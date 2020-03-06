Half-Life: Alyx'ten 13 Dakikalık Oynanış Videosu

Valve'ın yalnızca sanal gerçeklikte (VR) oynanabilen oyunu Half-Life: Alyx'in nasıl olacağını artık çok daha yakından görebilirsiniz. IGN'nin oyun içerisinden paylaştığı 13 dakikalık videoda, oyunun ana karakteri Alyx'i ilk seviyelerde ilerlerken seyredebiliyorsunuz.
Valve, videoda görünen bölümün "savaşa giriş" olduğunu söylüyor. Burada oyuncuya silahı nasıl yeniden dolduracağı, eşyaları nasıl alacağı ve zombiler, tavandaki yaratıklar gibi düşmanlarla nasıl savaşacağı gösteriliyor. Oyunun VR ile oynanması nedeniyle öğretim yöntemlerinin buna uygun olması gerekiyor ve Valve, bunun için kafa yormuş gibi görünüyor.
Video, düşmanla nasıl başa çıkılacağını gösterdiği gibi, bazı durumlarda düşmanların sizi sadece oyalamak isteyebileceğini de gözler önüne seriyor.
Half-Life: Alyx, 23 Mart'ta piyasaya sürülecek.
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