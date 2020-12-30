Oppo Find X3'ün Gizli Bir Silahı Olabilir; Üstelik Sony İmzalı Bir Silah...

Oppo Find X2 Pro, piyasaya sürüldüğünde piyasadaki en iyi kameralı telefonlardan biriydi ve şirketin bu başarıyı Oppo Find X3 ile geliştirmeyi planladığı görülüyor. hatta şirket, onu en iyi kameralı telefon yapmayı istiyor.
Çin'in en ünlü sızıntı sitelerinden Digital Chat Station'a göre, sosyal medya platformu Weibo'da paylaşım yapan Oppo, Sony tarafından tasarlanan IMX789 adlı yeni bir akıllı telefon kamera sensörünü test ediyor ve bu sensör büyük olasılıkla markanın bir sonraki amiral gemisinde kullanılacak.
İsmine bakılırsa, IMX789, muhtemelen Oppo'nun Find X2 Pro'sunda piyasaya sürülen ve daha sonra OnePlus 8 Pro'da kullanılan IMX689'un halefi. Bu cihazların bu kadar iyi fotoğraflar çekmesinin nedeni, bu büyük ve çok ışık toplayan sensördü. Muhtemelen IMX789, 689'dan sonraki gelişmiş sensör olacak ve Oppo'nun bir sonraki telefonunun fotoğrafçılık için en iyi telefonlardan biri olmasına yardımcı olacak. Sony Exmor (IMX sensörleri yapar) ve Oppo'nun bir iş birliği geçmişi olduğu için, IMX789 sensörünün Oppo Find X3 düşünülerek tasarlanmış olma ihtimali yüksek.
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