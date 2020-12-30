Oppo Find X3'ün Gizli Bir Silahı Olabilir; Üstelik Sony İmzalı Bir Silah...

Yakında piyasaya çıkacak olan yeni Oppo amiral gemisi telefon Oppo Find X3 ile beraber çok önemli bir yenilik gelebilir.

Oppo Find X3'ün Sony imzalı gizli silahı

Oppo Find X2 Pro, piyasaya sürüldüğünde piyasadaki en iyi kameralı telefonlardan biriydi ve şirketin bu başarıyı Oppo Find X3 ile geliştirmeyi planladığı görülüyor. hatta şirket, onu en iyi kameralı telefon yapmayı istiyor.

Çin'in en ünlü sızıntı sitelerinden Digital Chat Station'a göre, sosyal medya platformu Weibo'da paylaşım yapan Oppo, Sony tarafından tasarlanan IMX789 adlı yeni bir akıllı telefon kamera sensörünü test ediyor ve bu sensör büyük olasılıkla markanın bir sonraki amiral gemisinde kullanılacak.

İsmine bakılırsa, IMX789, muhtemelen Oppo'nun Find X2 Pro'sunda piyasaya sürülen ve daha sonra OnePlus 8 Pro'da kullanılan IMX689'un halefi. Bu cihazların bu kadar iyi fotoğraflar çekmesinin nedeni, bu büyük ve çok ışık toplayan sensördü. Muhtemelen IMX789, 689'dan sonraki gelişmiş sensör olacak ve Oppo'nun bir sonraki telefonunun fotoğrafçılık için en iyi telefonlardan biri olmasına yardımcı olacak. Sony Exmor (IMX sensörleri yapar) ve Oppo'nun bir iş birliği geçmişi olduğu için, IMX789 sensörünün Oppo Find X3 düşünülerek tasarlanmış olma ihtimali yüksek.  

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

En İyi ANC Kulaklık

Microsoft Teams ile dijital tribün!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 29 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, akıllı saat imkanı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Günün En çok Okunanları
Erwise, Mosaic ve Diğerleri: 90'lı Yılların Unutulmaz İnternet Tarayıcıları
Samsung, 9 Yılın Ardından İlk Kez "Başaramadı"
Instagram Hesabınıza Kimlerin Baktığını Öğrenmeniz Mümkün mü?
Oppo Find X3'ün Gizli Bir Silahı Olabilir; Üstelik Sony İmzalı Bir Silah...
Intel CoreT CPU ile Güçlendirilen Acer Swift 5 Türkiye'de! İşte Özellikleri

 

 