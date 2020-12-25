OPPO'dan Türkiye Yatırımıyla İlgili Resmi Açıklama Geldi

OPPO, Türkiye'deki yatırım faaliyetleri için resmi bir açıklama yayınladı.

OPPO'dan Türkiye Yatırımına İlişkin Açıklama

 Açıklamanın tam metnini noktasına virgülüne dokunmadan sizlerle aşağıda paylaşıyoruz:

"Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır.

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun, yatırım kararı ile ilgili açıklamaları şu şekildedir:

'OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz.'"

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

En İyi ANC Kulaklık

Mate 40 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 24 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, bluetooth kulaklık ve daha birçok ürün...
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Günün En çok Okunanları
iPhone 12'de Şarj Cihazı Olmaması ile Dalga Geçti, Şimdi Aynısını Yapıyor
2020'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Çin'in Ay Görevi Chang'e 5, Ay'dan Neredeyse 2 Kilo Kayayı Dünyaya Taşıdı
Maxim Tsigalko Kimdir? CM 01/02 Efsanesi Tsigalko Hayatını Kaybetti
Zoom, Sadece Bir Video Konferans Uygulaması Olmanın Ötesine Geçiyor

 

 