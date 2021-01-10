OPPO, Foto Muhabiri Coşkun Aral ile İş Birliğini Açıkladı

Mobil fotoğrafçılık kavramı, modern ve profesyonel fotoğrafçılık alanında her geçen gün daha çok önem kazanırken OPPO'nun pratik, fonksiyonel ve kullanım kolaylığı sunan modelleri, bu teknolojik evrimi olumlu yönde etkiliyor. Dünyanın önde gelen akıllı telefon markası OPPO, ürettiği akıllı telefon modellerinde fotoğraf kalitesini daha da artırarak mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşıyor.
Sahip olduğu üstün kamera özellikleriyle mobil fotoğrafçılığın lideri olan OPPO, başarılarıyla dünyada adından söz ettiren foto muhabiri Coşkun Aral ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında Coşkun Aral, OPPO'nun tüm akıllı ürünlerini inceleyecek ve YouTube kanalında çekmiş olduğu videolarını OPPO'ya özel bir playlist altında yayınlayacak.
Coşkun Aral'ın hazırladığı OPPO ile Hayatım Benim Koleksiyonum playlistine https://youtube.com/playlist?list=PLG3BX7SjVuyjkRKrzXkraAxWtgQEw85Ma linki üzerinden ulaşabilirsiniz.
1 Mayıs 1956'da Siirt'te dünyaya gelen Coşkun Aral, basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladı. 1976 yılında Ekonomi ve Politika gazetesinde devam etti. 1977 yılı, 1 Mayıs olaylarında çektiği fotoğraflarla ilk kez Sipa Press Ajansı yoluyla adını dünya basınında duyurdu. Bu olaya ilişkin fotoğraflarıyla Time, Newsweek dergilerinde yer aldı. 1980 yılında ilk defa Sipa Press Ajansı adına Türkiye dışında görev aldı.14 Ekim 1980 günü kaçırılan bir uçakta dünyada ilk kez hava korsanlarıyla bir röportaj gerçekleştirerek, Türk ve dünya basınında adından söz ettirdi. 1980 yılından itibaren sürekli olarak Lübnan, İran, Irak, Afganistan, Kuzey İrlanda, Çad ve Uzakdoğu'da meydana gelen savaşları görüntüledi. Yapım ve yönetimini üstlendiği Haberci programı Türkiye'nin yanı sıra uluslararası TV kanallarında da yayınlandı. Coşkun Aral, Türkiye'nin ilk bilgi ve belge kanalı İZ TV'nin kuruluşunda yer aldı ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2012 yılında ODTÜ Üniversite Senatosu kararı uyarınca Coşkun Aral, mesleğinin gelişmesindeki öncü rolü, örnek kişiliği, ulusal ve uluslararası başarıları ve ülkesine yaptığı katkılardan dolayı Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. 2014'te İsveç'te Landskrona Fotoğraf Festivali tarafından seçilen Aral, Landskrona'da çalışmalar yapması için konuk edildi. 'Exodus' adını verdiği sergisi şehirde sergilendi. 2016 yılında Exodus Déjà vu adını verdiği mülteciler üzerine gerçekleştirdiği sergi projesi 6 fotoğrafçının da katılımıyla Kuala Lumpur'da gerçekleşti. 2017'de Ankara ve İstanbul'un ardından 2018'de de Bangkok'ta açılan sergi, 2020 yılında 11 fotoğrafçının katılımıyla çevrimiçi olarak New York'ta gerçekleştirildi.
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