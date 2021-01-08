Samsung Galaxy Note 20'de "Tanıdık" Bir Sorun

Samsung'un Galaxy Note 20 serisinde ciddi bir güvenlik açığı bulunduğu, yayınlanan son güncellemenin yayın notlarında ortaya çıktı. Söz konusu güvenlik açığı, ekrana uygulanan ekran koruyucu film ile beraber parmak izi sensörünün kolaylıkla atlatılabilmesine ilişkin. Başka bir deyişle, parmak iziniz telefonda kayıtlı olmasa bile, film üzerinden sensöre okutulduğunda bazen telefonun kilidini açabiliyor. Neyse ki bu açık fazla dillendirilmeden, güncelleme ile çözülmüş durumda.
Ocak 2021 güvenlik güncellemesi ile beraber parmak izi sensörünün bahsettiğimiz sorun giderilirken, ortaya çıkan bu açık, parmak izi sensörünün yanı sıra yüz tanıma ve hatta daha geleneksel yöntem olan PIN veya parola gibi yöntemlerin de önemini bir kez daha ortaya koymuş durumda. Benzer sorunlar daha önce Galaxy Note 10 ve Galaxy S10 modellerinde de görülmüştü.
Neyse ki güncelleme ile beraber parmak izi sensörüne ilişkin sorun ortadan kaldırılıyor. Öte yandan bu güncelleme ile beraber 8 önemli güvenlik açığı da ortadan kaldırılıyor. Ocak 2021 güncellemesi yayınlandı, ancak global çapta tüm kullanıcılara ulaşması birkaç haftayı alacaktır.
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