OPPO, İlk 5G İnovasyon Laboratuvarını Hindistan'da Kurdu

Daha iyi bir gelecek için yeniliklere odaklanan OPPO'nun Hindistan'da kurduğu laboratuvar, dünyada 5G teknolojilerini geliştirme konusunda önemli çalışmaları üstlenecek. OPPO, Hindistan'da kamera, güç-pil ve performans alanlarında Ar-Ge'ye tahsis edilmiş 3 inovasyon laboratuvarı daha açacak.