OPPO, INNO DAY 2020 Etkinliğinde Üç Konsept Ürünü Tanıtacak

OPPO, 'Geleceğe Adım Atın' temasıyla Çin'de gerçekleştireceği ve tüm dünyanın online olarak takip edebileceği INNO DAY 2020 etkinliğinde üç yenilikçi konsept ürünün tanıtımını gerçekleştirecek.