OPPO, INNO DAY 2020 Etkinliğinde Üç Konsept Ürünü Tanıtacak

İlk olarak 2019 yılında düzenlenen OPPO INNO DAY, şirketin, geleceğin teknolojilerinin olanaklarını keşfederken öngörülerini paylaştığı bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl 'akıllı bağlantı' fikrine odaklanan OPPO, bu yıl ikinci kez gerçekleştireceği etkinlikte 'deneyim interneti' konusuna yoğunlaştı. OPPO, akıllı bağlantının sadece temel olduğuna inanırken, 'deneyim interneti'nin gelecek olacağına inanıyor.
Hızlı şarj, 5G teknolojisi, görüntüleme ve yazılım optimizasyonu alanlarındaki dikkat çekici başarılarının yanı sıra akıllı saat, 5G teçhizatları (CPE) ve sanal gerçeklik gözlükleri de dahil olmak üzere birçok teknolojinin daha önce tanıtıldığı INNO DAY 2020'de bu yıl daha da yenilikçi teknolojiler sergilenecek.
OPPO Kurucusu & CEO'su Tony Chen ile OPPO Başkan Yardımcısı & Araştırma Enstitüsü Başkanı Levin Liu, şirketin önümüzdeki döneme yönelik teknoloji vizyonu ve iş felsefesiyle ilgili güncellemeleri paylaşmak ve üç konsept ürünü açıklamak için etkinliğe ev sahipliği yapacak.
17 Kasım'da gerçekleşecek olan OPPO INNO DAY 2020 hakkında daha fazla bilgi için https://events.oppo.com/en/innoday2020/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
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