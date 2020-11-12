OPPO'nun Reno4 Serisi Ultra İnce Tasarımda Sınırları Yıkıyor

Kullanıcıların teknolojik inovasyonun dışında daha az köşeli, hafif, tutması ve taşıması kolay bir akıllı telefon istemelerini dikkate alan OPPO, Reno4 Serisi'ndeki ultra ince tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.