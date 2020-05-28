OPPO Kablosuz Kulaklık Modeli Enco W31 Türkiye'ye Geliyor!

Bir akıllı telefon üreticisinden çok daha fazlası olma misyonuyla hareket eden OPPO, kısa bir süre önce duyurduğu Enco W31 model kablosuz kulaklığını, 599 TL satış fiyatıyla Türkiye'de pazara sunmaya hazırlanıyor.