YouTube'dan, Fazlasıyla Tartışmaya Konu Olması Beklenen İlginç Bir Yenilik

YouTube'un Android uygulaması, arama sonuçlarında tartışmaya neden olabilecek bir yeniliği test ediyor.

YouTube Uygulamasında Web Sonuçları Göründü

Google, YouTube'un Android uygulamasındaki arama sonuçlarının arasına standart web araması sonuçlarını eklemenin bir yolunu arıyor. İşlevin şu an kısıtlı sayıda kullanıcıyla test edildiği anlaşılıyor.

Bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedilen işlev, YouTube uygulamasında arama yaptığınızda, aramaların altında ayrı bir bölümde web sonuçlarının gösterilmesini sağlıyor. Reddit kullanıcılarının işleve büyük oranda tepki gösterdiği gözleniyor. YouTube'taki kullanıcıların çoğunun internet araması yapmadığı ve video aradığı bir gerçek; firmanın buna rağmen web sonuçlarını neden ekrana getirdiği bilinmiyor.

Google'ın yeni bölümde reklam gösterip göstermeyeceği de bilinmiyor. Bu arada firmanın YouTube ve Google arasındaki aramalarınızı eşitlediğini biliyoruz. Teknoloji devi bundan faydalanarak gelecekte ücretsiz üyelerine sponsorlu içerikler göstermeyi planlıyor olabilir. Buna karşın işe iyi tarafından bakarsak, yeni işlev aramanıza videolu bir cevap bulamadığınızda işe yarayabilir.

YouTube uygulaması, geçtiğimiz günlerde size uyumayı hatırlatan bir işlev kazanmıştı.

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