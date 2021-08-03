OPPO, MagSafe Benzeri Manyetik Şarj Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Mıknatıs tabanlı şarj ve aksesuar sistemi MagSafe, Apple'ın iPhone 12 ile tanıttığı yeni özelliklerinden biriydi ve artık Android telefon üreticilerinin de kendilerine ait alternatiflerini üretmeye başladığını görmeye başlıyoruz.
Realme hızlı davranarak, Apple'ın MagSafe benzeri manyetik kablosuz şarj cihazını Android platformuna çıkaran ilk Android akıllı telefon üreticisi olacak. MagDart adı verilen cihazın önümüzdeki hafta içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Görünüşe göre OPPO da bu kervana yakında katılacak. Aşağıda görebileceğiniz cihaz da muhtemelen OPPO'nun versiyonu.
Şu an sızan bilgiler arasında yalnızca bu görüntüler var ve bu cihazın, OPPO'nun kendi manyetik şarj pedi olduğuna ilişkin olduğu yazılıyor. Bir ucunda USB-C portunun bulunduğunu gördüğümüz cihazın şarj gücünün ne kadar olduğu da merak ediliyor. Realme MagDart'ın ise MagSafe'den yüzde 440 daha hızlı olacağı açıklanmıştı –ki bu gerçekleşirse, kablosuz şarj hızı konusunda yeni bir rekor anlamı taşıyacak. Buradan hareketle OPPO'nun da benzeri bir sistemi devreye sokacağını var sayabiliriz. Ancak bunun için biraz daha beklememiz gerekiyor.
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