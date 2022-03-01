OPPO Mobil Dünya Kongresi'nde Hızlı Şarj Teknolojilerini Tanıttı

Battery Health Engine'e sahip 150W SUPERVOOC teknolojisi cep telefonu şarj ve deşarj döngüsünde yeni bir rekor kırarken, 240W SUPERVOOC teknolojisi hızlı şarjda sektör için yeni bir standart oluşturuyor.