Oppo, Özel Çip Üretimi İçin realme ve OnePlus'tan Mühendisleri İşe Alıyor

Oppo, özel bir yonga seti üretmek için kolları sıvadı. Çinli şirket yeni nesil çip tasarımı için realme ve OnePlus'tan mühendisleri işe alıyor.