Oppo, Özel Çip Üretimi İçin realme ve OnePlus'tan Mühendisleri İşe Alıyor

Oppo, özel bir yonga seti üretmek için kolları sıvadı. Çinli şirket yeni nesil çip tasarımı için realme ve OnePlus'tan mühendisleri işe alıyor.

  • Ercan Uğurlu
Oppo Kendi İşlemcisini Üretmek İçin Kolları Sıvadı

Oppo'nun şirket içinde özel bir SoC, yani yonga seti, bir diğer adıyla işlemci tasarımı üzerinde çalıştığı biliniyor. Oppo'dan gelen bilgilere göre bu görevin adı şirketi çinde "Mariana Plan" olarak anılıyor ve şirket bu kapsamda tamamen kendine özgü bir işlemci geliştirmeyi amaçlıyor.

Aslında bir süredir Oppo'nun bu tür bir çalışma içinde olduğu bilgisi geliyordu. Fakat şirketin son yaptığı hamlelerle beraber bu konu ayyuka çıkmaya başladı demek mümkün. Zira Oppo, kendi işlemci tasarımını oluşturmak için realme ve OnePlus'tan önemli mühendisleri kendi kadrosuna katmış durumda. Takımın başında ise Qualcomm'un eski teknik yöneticilerinden Chen Yan yer alıyor. Daha önce de Oppo yazılım araştırma merkezinin başında olan Chen Yan komutasında görev yapacak yeni ekibin, Oppo'ya kendi işlemci tasarımını kazandırması bekleniyor.

Özellikle Türkiye pazarına da hızlı bir giriş yapan Çin menşeli Oppo, önümüzdeki yıllarda mobil işlemci pazarında da yer alacak ve kendi kullandığı akıllı telefonlarda kendi işlemcisine yer verecek. Önümüzdeki 3 yılı hedef alan şirket, bu konuda oldukça iddialı dururken, yatırımlara da ağırlık veriyor. Oppo'nun yeni işlemci tasarımı için 7 milyar Dolar yatırım yaptığı biliniyor.

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