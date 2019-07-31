Oppo Reno 2, Düğmesiz ve "Şelale Ekranla" Gelebilir

Oppo'nun kavisli ekranlara rakip olmak isteyen "şelale ekranı", Oppo Reno 2'de kullanılabilir!

Oppo Reno 2, Düğmesiz, "Şelale Ekranla" Gelebilir
Kavisli ekranlı bir başka telefon, Samsung Galaxy S10 Plus

Huawei P30 Pro ve Galaxy S10 Plus gibi üst seviye telefonlar, kavisli ekranlardan vazgeçemiyorlar. Şimdi ise Oppo, kendi geliştirdiği "şelale ekran" teknolojisiyle rakiplerinden bir adım öne çıkmak istiyor.

"Şelale ekranlı" telefon, sağ tarafta.

İlk olarak başkan yardımcısı Brian Shen tarafından Weibo'da paylaşılan şelale ekranın özelliği, ekranın kenarlarının sol ve sağda 88 derecelik açıyla bükülmesi. Benzer ekrana sahip telefonlara göre bu açı oldukça dik, bu yüzden uzaktan daha belirgin olarak fark ediliyor. Kıvrılan ekran, diğer cihazlara kıyasla telefonun kenarlarına daha çok uzanıyor. Bu sayede estetik bir görüntü ortaya çıkıyor. Telefonun üst ve altındaki çerçeve kısmının çok ince olmasıyla birlikte ekran -gövde oranının iyice yükseleceği açık.

Ekranın kenarlara uzaması, yan tarafta düğme olmaması anlamına geliyor. Oppo'nun fiziksel düğmelerin işlevlerini hangi yolla sunacağı şu an bilinmiyor, ancak tuşların kapasitif hale gelmesi muhtemel.

Ön yüzde ön kamerayı da göremiyoruz, çünkü iki muhtemel yerden birinde gizli. Firma, ekran altı kamera teknolojisini daha önce göstermişti, dolayısıyla kamera ekranın içinde olabilir. Diğer olasılık, kameranın bir mekanizma yoluyla açılması. Oppo Reno ve Oppo Find X'te firmanın bu yolu izlediğini görmüştük.

Son olarak cihaz, 19:9'luk alışılmadık ekran oranıyla dikkat çekiyor. Genel olarak bakıldığında şelale ekran, bildiğimiz telefonlardan oldukça farklı. Teknolojinin gelecekteki hangi Oppo telefonunda kullanılacağını şimdilik bilmiyoruz (belki Oppo Reno 2 veya Find Y?).

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