Oppo Reno 2 Tanıtıldı, İşte Özellikleri
Oppo Reno 2'nin Avrupa tanıtımı yapıldı; işte merak edilen telefonun özellikleri...
Çinli üretici Oppo, 2X optik zum yapabilen yeni telefonu Oppo Reno 2'yi tanıttı.
Orta seviye bir telefon olan Oppo Reno 2, HD+ çözünürlüklü 6,5 inç AMOLED ekranla geliyor. Snapdragon 730 işlemciye ve 8GB RAM'e yer veren cihazda microSD ile genişletilebilen 256GB depolama alanı bulunuyor. Reno 2, arka yüzde ana kamera olarak Sony'nin 48MP f/1,7 IMX586 sensörünü kullanıyor. 13MP'lik telefoto lens ise 2X optik zum, 5X melez sum ve 20x dijital zum yapabiliyor. Telefonda 8MP geniş açılı kamera ve portre modu için 2MP mono lens de bulunuyor.
Oppo Reno 2, OIS ve EIS işlevlerini birleştirerek titrek videoları dengelemede oldukça iyi. Cihaz, ilk Opp Reno gibi açılabilir 16MP "köpekbalığı yüzgeci" kamerayla geliyor. 3.5mm kulaklık girişi yerini korurken 4.000mAh'lik güçlü pil, 20W VOOOC Flash Charge 3.0 desteği sunuyor.
Kutusundan Android 9 ile çıkan Oppo Reno 2, kullanıcı arayüzü olarak Oppo'nun ColorOS 6.1'ini kullanıyor ve parmak izi sensörünü ekranın altında saklıyor.
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