OPPO Reno4 Serisi Türkiye'ye Geliyor! İşte Özellikleri!

Her segmente hitap eden farklı akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarının önemli bir oyuncusu olan OPPO, ilk kez üç farklı modelle birlikte gelecek Reno4 Serisi'ni Türkiye'de tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.