OPPO Reno4 Serisi Türkiye'ye Geliyor! İşte Özellikleri!

OPPO, Reno Serisi'ndeki akıllı telefon modellerini üretirken tüketicilerinin isteklerini dinliyor ve kendisini onların yerine koyarak hareket ediyor. Reno4 Serisi'nde de bütün ayrıntılar kullanıcıların çeşitli beğenilerine hitap edecek şekilde dikkatle ölçümlendi. OPPO'nun çıtayı biraz daha yükselttiği Reno4 Serisi Türkiye'de, kusursuz cep telefonu deneyimi yaşamak isteyenlerin gözdesi olacak.
İlk kez 3 modelle birlikte geliyor
Endüstriyel tasarımın sınırlarını zorlayan Reno4 Serisi ilk kez portföyünü genişleterek Reno4 Pro, Reno4 ve Reno4 Lite olmak üzere üç farklı modelle kullanıcılara sunulacak. Bilinen tüm ortak özelliklere sahip olan bu üç üründen her biri aynı zamanda kendi avantajlarını da sunacak. Kolay bir kullanıcı deneyimi sunan bir cep telefonu arıyorsanız, 90 Hz yenileme hızına sahip, sınırsız ekranıyla Reno4 Pro, görsel duyularınızı ve dokunsal algınızı heyecanlandıracak. 65W SuperVOOC 2.0 hızlı teknolojisiyle birlikte gelen Reno4 Pro'yu sadece 36 dakikada %100 şarj edebilecek, 5 dakikalık şarjla YouTube'da 4 saate kadar video izleyebileceksiniz.
Canlı gibi fotoğraflar çekebileceksiniz
Reno4 Serisi'nde, portre fotoğrafçılığınızı ve video çekimlerinizi bir üst düzeye çıkartan bir dizi yaratıcı kamera özelliği bulunuyor. Yenilikçi kamera özellikleri sayesinde Reno4 Serisi tek çekimde bile herkesin 'canlı gibi' fotoğraf çekmesini mümkün kılıyor.
Portföye yeni katılan Reno4 Lite modeli sosyal medyada fark yaratmak isteyenler için mükemmel bir portre telefonu olarak dikkat çekiyor. Modelin yenilikçi görüntüleme teknolojisiyle sizi kameranın önünde canlandıran yaratıcı portreleri kolayca çekebileceksiniz.
Reno4 Serisi Ekim ayı içerisinde Türkiye pazarında raflardaki yerini alacak.
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