Uzay Çöpleri, Bugüne dek Düşündüğümüzden Bile Daha Tehlikeli Olabilir

Uzay çöplerinin Dünyamız için tehlikeye neden olduğu zaten biliniyor. Ama yeni araştırma, bu tehlikenin düşünülünden daha büyük olduğunu ortaya koydu.