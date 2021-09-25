OPPO, Renovators 2021'in En İyi 10 Sanat Eserini Duyurdu

OPPO, Renovators 2021'de başvurusu alınan 3.345 sanat eseri arasından ilk 10'a kalanları açıkladı. Renovators sanatçılarının yaratıcılığını ortaya koyan sanat eserleri 26 Eylül'e kadar 19. Londra Tasarım Festivali'nde sergilenecek.

OPPO, Renovators 2021'in En İyi 10 Eserini Duyurdu

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