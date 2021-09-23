YouTube'dan Video İndirme Müjdesi: Testler Başladı...

Şurası bir gerçek ki, YouTube'dan video indirmek istediğinizde, elinizin altında onlarca seçenek var. Ancak YouTube'dan video indirme hizmeti veren web sitelerinin bir kısmının da kötü niyetli yazılımlar kaynadığını bilmeyen yok. YouTube bu alanda bir adım atmaya niyetli gibi görünüyor ve Masaüstü YouTube kullanıcıları için daha basit bir çözüm sunuyor: İndirme düğmesi. Bu özellik, şu anda Premium aboneler için deneysel bir özellik olarak mevcut. YouTube zaten aboneler için mobilde video indirme imkanı sunuyor, şimdi bu seçeneği masaüstüne de getirecek ve YouTube'dan video indirme hizmeti sunan web sitelerine bir darbe vuracak gibi görünüyor.
Bu seçenek açıldığında, videoların altındaki paylaş seçeneğinin hemen yanında bir indirme düğmesi görülecek. Bir video indirildikten sonra, çevrimdışı YouTube kitaplığınıza kaydediliyor. 144p'den 1080p'ye kadar çözünürlüklerde videoları indirmek mümkün, ancak 4K video indirme imkanı verilmiyor. Bu noktada, kullanılabilir depolama alanınız dışında herhangi bir boyut sınırı yok gibi görünüyor.
Deneysel olarak sunulan bu özelliğin tüm YouTube Premium kullanıcılarına ne zaman açılacağı, veya açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor.
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