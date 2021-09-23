YouTube'dan Video İndirme Müjdesi: Testler Başladı...

YouTube şimdiye kadar mobil Premium kullanıcılar için sunduğu seçeneği masaüstü YouTube kullanıcıları için de açmaya hazırlanıyor!

YouTube, video indirmeyi test ediyor

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