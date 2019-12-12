Oppo, Yeni Sürprizini "Gösterdi"

Akıllı telefon alanında oldukça büyük bir yol almış olan Çinli teknoloji markaları, şimdi de akıllı saat pazarını hedef alıyor. Huawei şu anda birkaç akıllı saate sahip; Xiaomi geçtiğimiz Kasım ayında Mi Watch'u tanıttı ve şimdi de Oppo, sunum için hazırlandığı giyilebiliri için ön tanıtımını yaptı.
Ön tanıtım, Oppo'nun bir sonraki yıl için planladığı pek çok teknolojiyi gösterdiği yıllık geliştirici konferansı Inno Day 2019'da gerçekleştirildi. Gösterilen diğer ürünlerin arasında ise AR gözlükler, bir 5G ev merkezi ve gerçek kablosuz kulaklıklar yer alıyor. Ama gösterilen ürünlerin en ilgi çekicisinin Oppo'nun akıllı saati olduğu kesin.
Oppo, akıllı saat planlarından ilk olarak Ağustos 2019'da bahsetmişti ve o sırada firmanın yardımcı başkanı bu yönde yorum yapmış olsa da, elimizde başka detay bulunmuyordu. Inno Day 2019'da da yeni Oppo akıllı saat hakkında çok fazla bilgi verilmedi ve sadece saatin silueti gösterildi. Ancak bu bile, saatin Apple Watch'a benzerliğini görmemiz için yeterliydi. Cihaz, pek çok kişinin Apple Watch ile özdeşleştirdiği karesel tasarıma sahip.
Ancak Oppo'nun akıllı saatini sadece bir başka Apple Watch kopyası olarak göz ardı etmek doğru olmaz. Yazılım da en az donanım kadar önemli ve Apple Watch'a benzemesi, aynı şekilde çalışacağı anlamına gelmiyor.
Xiaomi, Mi Watch'u Çin dışında sunma planı olmadığını söylemişti. Oppo'nun da aynı tercihi yapması olası gözüküyor. Yani bu saate Çin dışında erişmek, pek de kolay olmayabilir.
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