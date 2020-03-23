OPPO, Yeni Uygulaması ile Sizi Sevdiklerinizle Buluşturuyor

'Evde Kalın'çağrısını göz önünde bulundurarak yeni bir uygulamayı hizmete alan OPPO, evinizde geçirdiğiniz günlerde yüz yüze göremediğiniz sevdiklerinizle görüntülü görüşmenize destek oluyor.