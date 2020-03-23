OPPO, Yeni Uygulaması ile Sizi Sevdiklerinizle Buluşturuyor

'Evde Kalın'çağrısını göz önünde bulundurarak yeni bir uygulamayı hizmete alan OPPO, evinizde geçirdiğiniz günlerde yüz yüze göremediğiniz sevdiklerinizle görüntülü görüşmenize destek oluyor.

OPPO Sizi Sevdiklerinizle Buluşturuyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsünün yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirler, insanların sosyal hayatlarından mahrum kalıp evlerde vakit geçirmelerini gerektirdi. Sevdikleri uzakta olan, çocukları yurt dışında okuyan ya da torunlarını göremeyen yaşlıların duydukları özlemi göz önünde bulunduran OPPO, çağrı merkezinde yeni bir hizmet başlatarak akıllı telefon kullanıcılarını aileleri ve sevdikleriyle buluşturuyor.

Uygulamaya alınan hizmet kapsamında OPPO'nun çağrı merkezini arayan tüm kullanıcılar, kullandıkları akıllı telefonun markası göz etmeksizin, nasıl görüntülü görüşme yapabilecekleri konusunda yetkililerden destek alabilecekler. Cihazlarında internet erişimi bulunmuyorsa, kullandıkları operatör üzerinden veri hattını nasıl açabilecekleriyle ilgili de yönlendirmeli olarak bilgi sahibi olabilecekler.

Videolu görüşmenin nasıl yapılacağı da OPPO'nun çağrı merkezini arayanlara adım adım anlatılacak ve akıllı telefonun video uygulamaları konusunda bilgilendirilme yapılacak. Verilecek tüm bilgiler, yapılacak tüm yönlendirmeler, veri hattını açtırırken faturasına bir tutarın yansıyıp yansımayacağı gibi soruların cevapları özellikle 65 yaş üzerindeki kişiler için oldukça yararlı olacak.

Görüntülü görüşmede sadece WhatsApp uygulaması hakkında bilgilendirmenin yapılacağı bu hizmet Nisan ayı sonuna kadar geçerli olacak.

OPPO Türkiye Çağrı Merkezi'ne 0850 433 67 76 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır? EBA TV lise, ortaokul, ilkokul frekans bilgileri...
Evde Çal konser serisi Nil İpek ile başladı
Google İlkbahar mevsimini Doodle yaptı!
BİM 20 Mart 2020 kataloğunda uygun fiyatla HP Notebook sürprizi
Günün En çok Okunanları
Evden Çıkmıyoruz... O Zaman Bu Canlı Kameralarla Sanal Olarak Dışarı Çıkın!
Otomobiller için Alınan Ama Gerçeğe Dönüşmeyen İlginç Patentler
Bu Galaxy S20 özellikleri Galaxy S10 ve Note 10'a da Geliyor
Telefonlar için RAM ve Depolamayı Birleştiren Yonga Yolda
Laptop'ta Monitör Nasıl Kapatılır?

 

 