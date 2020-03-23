Google IO, Sanal Olarak da Yapılmayacak

Google, daha önce Corona Virüsü nedeniyle çevrimiçi olarak yapacağını duyurduğu Google IO'yu bu sene tamamen iptal etti.

Google IO, Sanal Olarak da Yapılmayacak

Birçok ülkeyi hazırlıksız yakalayan Corona virüsü, teknoloji sektöründeki birçok etkinlik gibi Google IO'nun da iptal edilmesine yol açmıştı. Şimdi ise Google, bu etkinliği sanal olarak da yapmayacağını duyurdu.

Çevrimiçi etkinliğin iptal edilmesinin nedeni, belirli bir çalışma gerektirmesi ve bunun yalnızca evde çalışanlar tarafından yürütülmesinin zor olması. Kaliforniya'da geçerli olan barınma kurallarının yanı sıra, çalışanlarının ve diğer insanların güvenliğini düşünen Google, Google IO için planladığı sanal etkinliği de iptal etti. Firma paylaştığı tweet'te bu sene için iptal ettiğini söyledi.

Microsoft ve Apple, sırasıyla Build ve WWDC'yi internet üzerinden yapacağını duyurmuştu. Microsoft'un merkezinin Kaliforniya'da bulunmaması nedeniyle çevrimiçi etkinlikte bir sorun olmayabilir. Kurallar, Haziran'da yapılması beklenen WWDC'yi ise etkileyebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır? EBA TV lise, ortaokul, ilkokul frekans bilgileri...
Evde Çal konser serisi Nil İpek ile başladı
Google İlkbahar mevsimini Doodle yaptı!
BİM 20 Mart 2020 kataloğunda uygun fiyatla HP Notebook sürprizi
Günün En çok Okunanları
Kesintisiz ve Güvenli İnternet İçin Doğru Cihaz Seçin
Microsoft, Koronavirüs Sebebiyle Edge Güncellemesini Durdurdu
Evden Çıkmıyoruz... O Zaman Bu Canlı Kameralarla Sanal Olarak Dışarı Çıkın!
Laptop'ta Monitör Nasıl Kapatılır?
VW Arteon'dan Sizi Uyaran Güvenlik Kalkanı

 

 