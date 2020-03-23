Google IO, Sanal Olarak da Yapılmayacak

Birçok ülkeyi hazırlıksız yakalayan Corona virüsü, teknoloji sektöründeki birçok etkinlik gibi Google IO'nun da iptal edilmesine yol açmıştı. Şimdi ise Google, bu etkinliği sanal olarak da yapmayacağını duyurdu.
Çevrimiçi etkinliğin iptal edilmesinin nedeni, belirli bir çalışma gerektirmesi ve bunun yalnızca evde çalışanlar tarafından yürütülmesinin zor olması. Kaliforniya'da geçerli olan barınma kurallarının yanı sıra, çalışanlarının ve diğer insanların güvenliğini düşünen Google, Google IO için planladığı sanal etkinliği de iptal etti. Firma paylaştığı tweet'te bu sene için iptal ettiğini söyledi.
Microsoft ve Apple, sırasıyla Build ve WWDC'yi internet üzerinden yapacağını duyurmuştu. Microsoft'un merkezinin Kaliforniya'da bulunmaması nedeniyle çevrimiçi etkinlikte bir sorun olmayabilir. Kurallar, Haziran'da yapılması beklenen WWDC'yi ise etkileyebilir.
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