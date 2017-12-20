Oreo, Samsung Ceplere Bu Özelliği Getirecek!
Samsung telefonlara gelmeye hazırlanan Android 8.0 Oreo güncellemesi, bu ilginç özelliği de beraberinde getirecek...
Android 8.0 Oreo ile birlikte Samsung cihazlarına bir çok yeni özellik geliyor. Bunlardan biri de, küçük gibi görünse de önemli olan "otomatik ekran görüntüsü isimlendirme" özelliği. Bu küçük yenilik sayesinde, artık ekran görüntüsünü aldığınız uygulamanın adı, görsel dosyasının adında bulunacak.
Oreo üzerinde her ekran görüntüsü "Screenshot_Samsung Experience Home.jpg" ya da "Screenshot_Whatsapp.jpg" şeklinde içeriğe göre adlandırılıyor. Bu sayede daha sonra dönüp aldığınız onlarca ekran görüntüsü içinden istediğiniz bulmak çok daha kolay hale geliyor. Ayrıca dosya isminde tarih ve saat de yer alıyor.
Küçük de olsa böyle detayların atlanmamış olduğunu görmek, yazılımda kalite ve küçük detaylara verilen önemini gösteriyor.
Ali Ruhi Öztürk
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