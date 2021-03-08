Google News Initiative (GNI), sektörün geri kalanıyla da paylaşılacak olan öğrenme ve düşünce liderliği olanakları geliştirmek amacıyla, dünyanın dört bir yanından gelen ve belirlenen kriterleri karşılayan bir dizi proje finanse edecek.
Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde ikincisi düzenlenen GNI İnovasyon Yarışması, haber ekosisteminde herkese yeni fikirler ve yenilikler sunma fırsatı vermeyi hedefliyor. Bu çerçevede yarışma, okuyucuyu çekmeye odaklanan ve yeni iş modellerinin geliştirilmesine olanak sağlayabilecek yaratıcı projelere odaklanıyor.
Başvuru Süreci
GNI İnovasyon Yarışması'na, 12 Nisan 2021 saat 23:59'a kadar (GMT) başvuru yapılabilecek. Yalnızca internet üzerinden yapılan İngilizce başvurular dikkate alınacak. Başvuru sahiplerinden, online başvuru formunda projeleri ile ilgili açıklama, ayrıntılı proje planları ve bütçe bilgilerini paylaşmaları istenecek. Ayrıca Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması Başvuru Hüküm ve Koşullarını kabul etmeleri gerekecek.
Kimler Başvurabilir?
Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması, yenilikçi ve özgün bir tarzda gazetecilik yapmayı, güvenilir haber içerikleri sunarak insanları aydınlatmayı ve sürdürülebilir bir haber ekosistemi oluşturulmasını teşvik eden projeler geliştirmeyi amaçlayan tüm kuruluşlar ile serbest veya kendi adına çalışan tüm gazetecilere açık.
Yarışmaya köklü yayın kuruluşlarının yanı sıra sadece internet üzerinden yayın yapan kuruluşlar, sektöre yeni giriş yapanlar, yayıncı birlikleri ve yerel sektör dernekleri de başvuruda bulunabiliyor.
Proje Finansmanı
Yarışmanın ikinci turunda da, ilk turda benimsenen ve 13 ülkeden 21 projeye 1,93 milyon dolarlık finansman sağlamış olan model uygulanacak. Bu kapsamda. Daha önce olduğu gibi Google, seçilen projeleri 150.000 ABD dolarına kadar finanse edecek ve toplam proje maliyetinin %70 kadarını karşılayacak. Yarışma Jürisi, işbirliğinin büyüklüğüne ve etkisine bağlı olarak toplam proje finansmanı sınırında değişiklik yapabilecek.
Uygun Projeler ve Değerlendirme Kriterleri
Yarışma tüm fikirlere açıktır ancak projenin, kullanıcı ve/veya iş perspektifinden nasıl bir etkide bulunduğunu net bir şekilde gösteren göstergelere sahip olması bekleniyor (örneğin: hedef kitle göstergeleri, ilgili olduğunda iş planı). Başarılı projelerin bir yıl içinde teslim edilmesi gerekiyor.
Yarışma kapsamında pek çok projenin yanı sıra özellikle şu alanlara odaklanan yenilikçi projeler teşvik ediliyor: İş modelleri, Dağıtım, Arayüz, Sosyal ve İş akışı.
Katılımcılar yarışmaya deneysel projelerle de başvurabiliyor ancak projelerin iyi tanımlanmış ve hedeflerle ölçülebilir olması bekleniyor. Google, başvuru sahiplerini, net temel performans göstergeleri (TPG'ler) sağlayarak projenin sunduğu fırsatların altını çizmeye teşvik ediyor. TPG'lerin önemli bir dijital bileşene sahip olması bekleniyor.
Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması kapsamında projeler beş ana kritere göre değerlendirilecek: Haber ekosistemi üzerindeki etki, İnovasyon, Fizibilite, Paylaşımcılık ve Çeşitlilik.
Uygun Olmayan Projeler
Aşağıdaki proje türleri, İnovasyon Yarışması kapsamında finanse edilmeye uygun kabul edilmiyor:
Yalnızca haber içeriğine yer veren veya yalnızca haber içeriklerini diğer dillere çeviren projeler.
Eski yayın sistemlerinin yenilenmesinden ibaret olan projeler.
Sadece verilerin harmanlanması veya listelenmesi ile ilgili projeler (örneğin iş listelerinin, borsa verilerinin veya haber makalelerinin yeniden yayınlanması).
Yalnızca eğitim veya öğretimle ilgili projeler.
Herhangi bir para kazanma ve/veya kitle geliştirme amacı bulunmayan projeler.
Haber kuruluşları üzerinde bir etki yaratmayan projeler.
Başvurular 12 Nisan'da sona eriyor
GNI İnovasyon Yarışması'na, 12 Nisan 2021 saat 23:59'a kadar (GMT) başvurulabiliyor.
Yukarıda söz edilen konular, yarışmayla ilgili diğer tüm ayrıntılar ve başvuru için:
https://newsinitiative.withgoogle.com/innovation-challenges/how-to-apply/mea/
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