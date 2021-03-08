Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması

Google'ın haber endüstrisini desteklemeye yönelik olarak sürdürdüğü çabalardan biri olan Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması (GNI Innovation Challenge) için başvuru süreci 12 Nisan 2021'e kadar devam edecek.