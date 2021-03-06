Korkutan Tahmin: Dünya'daki Oksijenle Birlikte, Yaşam da Sona Erecek

Dünya atmosferinde bulunan oksijen miktarı zaman içerisinde azalarak, Dünya'nın yaşama uygun olmayan bir gezegen haline geleceği tahmin ediliyor. Peki bunun olması için ne kadar zaman var?