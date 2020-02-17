Oscar Ödülleri sonrası Parazit, Türkiye'de ne kadar izlendi?

Oscar Ödülleri, 10 Şubat'ta Los Angeles'deki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini bulmuştu. Güney Kore yapımı Parazit, 92. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film ödülüyle Oscar tarihine geçti. Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho 'En İyi Yönetmen' ödülünü aldı. Parazit, 'En İyi Uluslararası Film' ve 'En İyi Orijinal Senaryo' ödüllerinin de sahibi oldu.
PARAZİT, OSCAR SONRASI NE KADAR İZLENDİ?
Ödüllerin ardından Parazit'in Türkiye'deki izlenme rakamları yükseldi. Box Office verilerine göre normalde 1 Kasım'da vizyona giren Parazit'in ödüller sonrası başlayan yükselişi devam etti. Türkiye'de hafta sonu 62.990 seyirciyle en fazla izlenen 4. film oldu. İlk 3 sırayı ise Eltilerin Savaşı (480.142), Kirpi Sonic (114.166) ve Yırtıcı Kuşlar (69 bin 143) aldı.
15 hafta 3 günlük verilere göre Parazit 225.692 seyirciye ulaşmıştı.
Box Office verilerine göre Parazit'in hafta hafta rakamları şöyleydi:
TARİH SALON SEYİRCİ
|
25 - 31 Eki. 2019
|
21
|
1.873
|
-
|
01 - 07 Kas. 2019
|
100
|
26.223
|
-
|
08 - 14 Kas. 2019
|
29
|
14.137
|
-46,1%
|
15 - 21 Kas. 2019
|
30
|
14.500
|
2,6%
|
22 - 28 Kas. 2019
|
26
|
11.472
|
-20,9%
|
29 Kas. - 05 Ara. 2019
|
39
|
10.085
|
-12,1%
|
06 - 12 Ara. 2019
|
24
|
6.575
|
-34,8%
|
13 - 19 Ara. 2019
|
28
|
6.015
|
-8,5%
|
20 - 26 Ara. 2019
|
18
|
3.308
|
-45,0%
|
27 Ara. - 02 Oca. 2020
|
19
|
3.477
|
5,1%
|
03 - 09 Oca. 2020
|
13
|
3.326
|
-4,3%
|
10 - 16 Oca. 2020
|
17
|
4.437
|
33,4%
|
17 - 23 Oca. 2020
|
12
|
4.671
|
5,3%
|
24 - 30 Oca. 2020
|
10
|
4.097
|
-12,3%
|
31 Oca. - 06 Şu. 2020
|
11
|
2.926
|
-28,6%
|
07 - 13 Şu. 2020
|
66
|
45.580
PARAZİT FİLMİNİN KONUSU NE?
İşte Parazit filminin konusu:
Kim ailesi Seul'un en dip mahallelerinden birinde baba, anne, kız ve oğul beraber yaşamaktadırlar. Bodrum katındaki dairelerini böcekler istila etmiştir, evde daima rutubet ve pis bir koku vardır, ayrıca evin önüne kusan sarhoşlarla da başları beladadır. Derken evin oğlu Ki-Woo bir gün zengin bir evde özel öğretmenlik işi bulur. Ardından çevirdikleri türlü dolaplarla Kim ailesi fertleri teker teker bu zengin evine bir şekilde kapak atar. Evdeki varlıkları öyle bir noktaya ulaşır ki, evin gerçek sahipleri evin misafirleri konumuna gelecektir. Parazit, farklı dünyaları yaşayan iki ayrı ailenin üzerinden zengin-fakir çatışmasını içgüdüsel boyutta ortaya koyuyor.
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