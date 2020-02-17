Oscar Ödülleri sonrası Parazit, Türkiye'de ne kadar izlendi?

Güne Kore yapımı 'Parazit' (Parasite) Los Angeles'ta düzenlenen 92. Akademi Ödülleri'nde (Oscar Ödülleri) bir ilke imza atarak, İngilizce olmayan bir film olarak 'En İyi Film' ödülüyle Oscar tarihine geçmişti. Peki, Oscar ödülleri sonrası Parazit Türkiye'de ne kadar izlendi?