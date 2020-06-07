Otomobil Kazalarında Yaşanan Ölümlerle İlgili İlginç Araştırma

On yıllardır geliştirilmekte olan aktif ve pasif güvenlik sistemlerine rağmen, küçük araçların büyük araçlarla çarpışmalarının sonucunun küçük araçlar için genellikle pek iyi sonuçlanmadığını herhalde tahmin ediyorsunuzdur. Yine de, ABD'de Otoyol Güvenliği için Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından kısa bir süre önce yapılan araştırma, modern çağda küçük araçların güvenliği hakkında daha net veriler sunuyor.
IHHS, yayınladığı bir araştırmada, yakın dönemde araç sürücülerin ölüm oranlarını inceledi. Tespitlere göre kompakt ve subkompakt araçlar, en yüksek sürücü ölüm oranlarına sahip olan modellerin %75'ini kapsıyordu. Her aracın bir sürücüsü olduğu ancak her araçta yolcu bulunmayabileceğinden dolayı araştırma, veriyi mümkün olduğunca düzenli tutmak için sadece sürücü ölümlerine odaklandı.
IIHS yöneticisi Joe Nolan'ın da belirttiği üzere, küçük araçların kaza durumunda sürücüye genellikle daha az koruma sağlamalarının sebebi, daha hafif olmaları ve bu yüzden büyük araçlarla çarpışmaları durumunda çarpışmanın büyük kısmını yüklenmeleri. Kısacası buradaki sorunun temelini momentum oluşturuyor: Momentum hesabı kütle ve hızı çarparak yapılıyor, yani daha ağır olan araçlar daha fazla momentum anlamına geliyor ve bu da çarpışmada daha fazla enerji bulunması demek.
Yine tahmin edilebileceği gibi, lüks SUV'ler muazzam kütleleri ile en düşük ölüm oranına sahip. Tabii ki IIHS'nin de belirttiği üzere kütlenin yüksek olması dışında, daha yüksek ücretlerle satılan olan bu araçlarda standart güvenlik sistemleri de daha yaygın oluyor.
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